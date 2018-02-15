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Как приготовить самые вкусные домашние чебуреки: инфографика

, ИА "Амител", Мария Трубина
Сочная начинка и хрустящее тесто: пошаговый рецепт и маленькие хитрости от Кухни.Amic.ru

Фото: Bahroma1.ru

Никакие бургеры и наггетсы не заменят знакомые многим с детства чебуреки с сочной мясной начинкой и поджаристым, хрустящим тестом. Купить такие, к сожалению, непросто — качество продуктов вызывает большие сомнения. А вот приготовить дома легко. Особенно воспользовавшись нашей новой инфографикой.

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.02.2018 08:27
- гость -

не люблю чебуреки вот беляшики другое дело

0  0
15.02.2018 10:26
- гость -

А я наоборот, уже неделю хочу один , но большой и тонкий чебурек. Покупные-никогда не ем, а из-за одного заморачиваться не охота. Хоть бы кто в гости пришёл...

0  0
15.02.2018 10:46
- гость -

Хоть бы кто в гости пришёл... прийти к вам и напечь чебуреков? странно обычно хозяева угощают гостей

0  0
15.02.2018 11:18
- гость -

10.26 Я тоже очень хочу чебурек... Может замутим?

0  0
15.02.2018 11:22
- гость -

главное на берегу договориться кто именно печь будет)))

0  0
15.02.2018 11:33
- гость -

Хочу чебуреков теперь!!!!

0  0
15.02.2018 11:34
- гость -

11.22 Чебуреки жарят. Поэтому договориться надо о том, кто жарить будет))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) уж очень чебурек хочется))))

0  0
15.02.2018 11:44
- гость -

ну тогда сразу и договориться кто жарит и кого жарят.. ну дабы потом не было неловких положений

0  0
15.02.2018 11:51
- гость -

11.44 ну вообще-то я девочка... И не смотря на свою шутку, я умею стесняться... Речь шла о чебуреках

0  0
15.02.2018 11:58
- гость -

нравятся ваши картинки с рецептами - забавные

0  0
15.02.2018 12:09
ну и я девочка

и что теперь стесняться?
Речь шла о чебуреках ну у го то чебуреки у кого то вареники + вишенки с фасоленками
короче с пацанов фарш с нас тесто

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