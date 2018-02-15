Никакие бургеры и наггетсы не заменят знакомые многим с детства чебуреки с сочной мясной начинкой и поджаристым, хрустящим тестом. Купить такие, к сожалению, непросто — качество продуктов вызывает большие сомнения. А вот приготовить дома легко. Особенно воспользовавшись нашей новой инфографикой.
Комментарии
не люблю чебуреки вот беляшики другое дело
А я наоборот, уже неделю хочу один , но большой и тонкий чебурек. Покупные-никогда не ем, а из-за одного заморачиваться не охота. Хоть бы кто в гости пришёл...
Хоть бы кто в гости пришёл... прийти к вам и напечь чебуреков? странно обычно хозяева угощают гостей
10.26 Я тоже очень хочу чебурек... Может замутим?
главное на берегу договориться кто именно печь будет)))
Хочу чебуреков теперь!!!!
11.22 Чебуреки жарят. Поэтому договориться надо о том, кто жарить будет))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) уж очень чебурек хочется))))
ну тогда сразу и договориться кто жарит и кого жарят.. ну дабы потом не было неловких положений
11.44 ну вообще-то я девочка... И не смотря на свою шутку, я умею стесняться... Речь шла о чебуреках
нравятся ваши картинки с рецептами - забавные
и что теперь стесняться?
Речь шла о чебуреках ну у го то чебуреки у кого то вареники + вишенки с фасоленками
короче с пацанов фарш с нас тесто