Фото: vk.com
Автомобилисты из Заринска оригинально поздравили всех с Днем святого Валентина. Об этом пишет "Катунь 24".
Водители выстроили свои машины в виде гигантского сердца. Во флешмобе приняло участие огромное количество машин.
Отметим, что водители выстроились в сердце в темноте, а затем в определенном порядке включали фары, из-за чего "валентинка" светилась разными цветами.
Флешмоб был снят на видео с высоты.
Комментарии
заняться балбесам нечем.
Молодцы, красиво вышло. Но было б достаточно, если б не парковали свои драндулеты во дворах.
Наконец-то кого-то допустят до тела...
регулярно приходят новости из заринска, в которых видим, что жителям там нечем заняться. это своеобразный SOS или HELP US...в такой вот форме, но никто догадаться не может или просто не хотят помочь...
Делать было нечего, купила баба порося.
идите работать!!!
Наверняка на заднеприводных авто.
Найдете работу в Заринске.... Милости просим
Наверняка на кредитном утиле.... Коего свалка в Заринске