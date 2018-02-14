Фото: ok.ru, altdrama.ru
В феврале 1973 года в Барнауле прошло торжественное открытие Алтайского драмтеатра в новом здании по улице Молодежной, 15. Храм искусств дебютировал с премьеры — спектакля "Салават Юлаев" по пьесе Мустая Карима. Сам переезд труппы пришелся на конец 1972 года.
Здание театра было построено к декабрю 1972 года по проекту Центрального НИИ экспериментального проектирования зрелищных зданий и спортивных сооружений. Театр вместе с широкой парадной лестницей, ведущей к проспекту Ленина, спроектировало трио архитекторов — Куренной, Горшков и Лабуренко. Сооружение украшено скульптурной композицией (автор — народный художник РСФСР Георгий Нерода), мозаичными панно, росписями потолков фойе и зрительного зала (автор — художник Яков Батурин), цветными витражами.
Драмтеатр был организован в ноябре 1921 года. Свою деятельность он начал на сцене Народного дома, который с 1922 года стал именоваться Барнаульским городским драматическим театром (ныне — госфилармония Алтайского края). До 1935 года стационарной труппы в театре не существовало. Каждый год Алтайским губполитпросветом назначался новый управляющий театром, который набирал новую труппу, разъезжавшуюся по окончании театрального сезона. С 1927 года на сцене барнаульского театра посезонно работают гастрольные коллективы театров Управления Театрально-Зрелищных предприятий Западно-Сибирского края.
В 1937 году, с образованием Алтайского края, барнаульский театр получает статус Алтайского краевого театра драмы. Осенью 1941 года театр переезжает в Бийск, уступив свою сцену эвакуированным в Барнаул театрам — Днепропетровскому русскому драматическому театру и прибывшему вслед за ним Московскому Камерному театру. В августе 1943 года театр возвращается в краевой центр.
В 1991 году постановлением администрации Алтайского края театру присвоено имя Василия Шукшина — "За большие заслуги в художественно-сценическом воплощении его литературного наследия".
В 2006 году была проведена капитальная реконструкция здания театра. В настоящее время вместимость большого зрительного зала составляет 711 мест, экспериментальной сцены — 183 места.
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