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Отставку сенатора Франца Клинцевича с должности первого зампреда комитета по обороне и безопасности Совета Федерации утвердила в ходе заседания верхняя палата российского парламента.
Как передает РИА "Новости", ранее Клинцевич подал заявление об уходе с поста "по собственному желанию". Теперь он будет состоять рядовым членом указанного комитета Совфеда.
Напомним, что Франц Клинцевич был первым заместителем главы комитета с 2015 года.
По некоторым данным, освободившееся место займет сенатор от Карелии Александр Ракитин, который до осени прошлого года руководил управлением ФСБ по Западному военному округу.
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