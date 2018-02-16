Масленичная неделя в самом разгаре, и сеть блинных "Сковородовна" приглашает посетителей попробовать вкусные, горячие, румяные блинчики только что со сковороды. К ним можно выбрать десятки начинок на любой вкус.
"Сковородовна" знает, чем порадовать и удивить своих гостей – для сытного обеда предлагает аппетитные блины с мясом, жульеном, кальмарами, семгой или красной икрой. Хотите побаловать себя десертом? Тогда выбирайте сладкие блины – с клубникой, шоколадом и бананом или с творогом и зефиром. И не забудьте попробовать новинки! Для любителей поострее – начинка с острой курицей, а для сладкоежек – вкуснейший блин с маком.
Не успеваете заехать в блинную? В таком случае можно воспользоваться новой услугой от сети блинных – доставкой по городу, ведь "Сковородовна" печется о занятых. Стоимость и условия доставки следует уточнять по телефону.
Встречайте Масленицу у "Сковородовны", и пусть весь год будет успешным!
Сеть блинных "Сковородовна":
Тел.: 8 (3852) 555-006
www.skovorodovna.ru
ИП Прусакова Елена Викторовна
Юр. адрес: 656006, г. Барнаул, ул. Лазурная, д. 9, кв. 43
ОГРН 312222327600062
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