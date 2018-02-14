Фото: riafan.ru
Источник в российском МИДе опровергает данные о том, что в Сирии в результате удара международной коалиции во главе с США погибли "сотни россиян".
"Это классическая дезинформация", — цитирует РИА "Новости" свой источник во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее, напомним, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявлял, что, публикуя информацию о погибших в результате нанесенного удара в провинции Дейр-эз-Зор, кто-то "специально сгущает краски".
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что в Кремле располагают данными только о находящихся в Сирии военных.
За информацией о других россиянах он посоветовал обращаться в Минобороны.
Комментарии
Всё верно, ихтамнет не россиянин. Лично я не сомневаюсь, что прежде чем их туда отправлять, документы отобрали.
14.02.2018 16:16
- гость -
И видео не фэйк они просто до мелочей бой с игрушки разыграли.
а что МИД скажет, что один поваренок решил немного нефтюшки отжать и положил за это 215 россиян?
14.02.2018 16:24
-гость-
Ну предположим положил, а кто туда за баблом ехал (как тут говорят вчк) не понимали чем это могло закончиться ?
Но то что я вижу с самого начала фэйк. Уже несколько дней за этим наблюдаю.
Господа, данные о погибших теперь засекречены, никто вам их не раскроет.
-гость- 16:53 если это признать, факт гибели 215 российских граждан от американской группировки, то это бы надо ответочку делать, а с ответочками у нас не очень, как вы знаете, в основном помидоры, а у США и помидоров то нет, вот и крутятся как уж на сковороде, чтобы избежать ответочки
Ну, мидята ещё и не то расскажут.
14.02.2018 16:43
-гость-
Какая ответка ??? Если как в фэйке написано это ЧВК, это наёмники. Вы ещё ответку за гибель русских во Французский Иностранный легион потребуйте. Кстати, в нем есть не мало русских.
"Ну, мидята ещё и не то расскажут."
=====
не мидята, мидаки!
14.02.2018 16:43
-гость-
а у США и помидоров то нет, вот и крутятся как уж на сковороде, чтобы избежать ответочки
тебе так хочется военного конфликта с СШП ?
если он случится и ты и твои дети сгорят, а те что выживут позавидуют мертвым...
или думаешь в погребе отсидеться, нуну...
нет! на самом деле ты хочешь хоть на 2% уронить рейтинг президента, не выйдет, зря стараешься.
-гость- 16:33
не наемники, а уволившиеся с рядов ВС РФ
14.02.2018 16:55
Гонец из Пензы
"Ну, мидята ещё и не то расскажут."
=====
не мидята, мидаки!
угу кругом быдло, один ты дартаньян
"угу кругом быдло, один ты дартаньян"
======
кто говорил, что кругом? речь была только о миде
-гость- 15:57
не переживай так, Искандеры больше не смеются, если что то и будет то примерно вот так, как под Дайр эз Зор.
14.02.2018 16:57
гость
Значит наёмники. Идут в такие "копании" воевать или за деньги, или клинические психопаты. Ну а в данном случае это фэйк.
14.02.2018 17:02
-гость-
врятли, будет гораздо круче, после первого же залпа СШП будут обрывать все линии связи с нашим мидом.
как дети маленькие, в нынешних условиях Россия ничего не может сделать, только утираться от плевков США, США делает что хочет, а Россия может только оправдываться и призывать к чем то, на большее нынешнее руководство не способно
кажется наступила самая неприятная ситуация, ВВП стал получать внешнеполитические поражения
Власть вместе со своими СМИ заврались окончательно.
в нынешних условиях Россия ничего не может сделать, только утираться от плевков США
Так а плевок то в чью сторону? Ну замочили каких-то наёмников из частной армии, пусть владельцы этой армии и думу думают.
-гость- 18:04
белый флаг на олимпиаде не вы случайно несли?
Даже если погибнет 1000 Русских солдат, власть не обязана всем об этом сообщать. Такие вещи должны быть под грифом секретно. Ведь задача власти удержать государство в мире и не допускать гражданской войны. Или типа кто тут пишет про правду, узнав о ней пойдет проситься добровольцем на войну с США
Жду, а мне никак не показывают: кучу погибших и сгоревшие самолеты на Хмейним (8-10шт), фото 625 с + погибших 7 февраля, очередных 100 погибших с Хмейнима, ну и сегодняшних. Понимаю, ШО спутники с самолетами и дронами СШП ослепли, бывает 8), журналисты АП спят (после Су-25 были через 20 минут), у всех сели батарейки в смартфонах, техника разбитая испарилась, а тысячи трупов телепортировались, про раненых уже молчу ( а их должно быть в 3-4 раза больше погибших) их телепортируют, у матерей нет слез и пальцы не способны написать про раненых и погибших. Американцы агенты Путина молчат как партизаны или того хуже отрицают. Как так? Чудеса. Только доблестные диванные войска фотошопят и спасают честь МО РФ.
«В погоне за цитированием и сенсациями «Росбизнесконсалтинг» уже не первое издание, публикующее слухи об обстреле авиабазы Хмеймим со ссылкой на анонимные источники, якобы «близкие» к Минобороны или к Генштабу.
В сегодняшнем материале РБК «Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов» не соответствует действительности всё — от даты и времени обстрела до способа атаки и её фактических последствий.
Причем о недостоверности этой версии событий корреспондент РБК был предупрежден нами накануне. Автор материала РБК уже неоднократно публиковала ложную информацию или домыслы о деятельности Минобороны России, пытаясь, для достоверности, приписать собственные умозаключения отдельным военным экспертам. Так произошло и сегодня.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» был, мягко говоря, удивлен после нашего звонка, обнаружив свой комментарий в материале РБК о якобы успешности «атаки дронов» на авиабазу Хмеймим
-гость- 18:22 повар Пригожин?
14.02.2018 17:19
- гость -
14.02.2018 17:02
-гость-
врятли, будет гораздо круче, после первого же залпа СШП будут обрывать все линии связи с нашим мидом.
Уже было такое после "59 пропущенных от Трампа"...в Кремоле отрезали провод связи с Фашингтоном и грозно сопели))
14.02.2018 18:04
- гость -
Так а плевок то в чью сторону? Ну замочили каких-то наёмников из частной армии, пусть владельцы этой армии и думу думают.
Типа на полшишечки не считается?))
Типа на полшишечки не считается?))
Так а кого натянули? Народ России или какого-то Вагнера и Пригожина?
14.02.2018 18:32
- гость -
В сегодняшнем материале РБК «Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов» не соответствует действительности всё — от даты и времени обстрела до способа атаки и её фактических последствий.
> не соответствует действительности всё
Ну всё не так, ну всё!))
Небыло никаких смертев-тока крепкое рукопожатье
расскажите не сведущему, кто этих наемников нанял и за чей счет?
14.02.2018 18:37
после "59 пропущенных от Трампа", а что не так? Читаем продолжение
"Как рассказал «Известиям» источник в сирийском генштабе, 10 февраля силам ПВО страны пришлось отражать массированный удар с применением крылатых ракет воздушного базирования. Основными целями сирийских зенитчиков стали не самолеты, а запущенные вне пределов воздушного пространства страны ракеты «воздух-земля». Эту информацию «Известиям» подтвердили представители российского военного ведомства и оборонно-промышленного комплекса.
— В результате первого налета было уничтожено восемь из 11 обнаруженных израильских ракет, а при второй атаке из семи ракет — пять, — пояснил сирийский офицер. — Единственный самолет, вошедший в воздушное пространство страны, сбит нашим зенитно-ракетным комплексом."
"Как рассказал «Известиям» бывший командующий зенитно-ракетными войсками РФ генерал-лейтенант Александр Горьков, при отражении налетов 7 и 10 февраля ПВО арабской республики продемонстрировала высокую эффективность.
— Израиль использовал для удара крылатые ракеты. Это весьма сложные цели, выполняющие полет на небольшой высоте, — отметил эксперт. — Для их перехвата требуются не только подготовленные расчеты, но и централизованность, а также высокий уровень управления. Из 26 целей было перехвачено 19. Получается, что сирийская ПВО продемонстрировала эффективность, близкую к 0,8. А это очень высокий показатель."
"Как сообщают зарубежные СМИ участвующие в налете F-16И сбит, 2 F-16И повреждены, а F-15 сел на вынужденную посадку."
"Инцидент 10 февраля был не первым за последние несколько дней. Об этом сообщил источник в Генштабе Сирии, информацию подтвердили собеседники в российском военном ведомстве.
— 7 февраля самолеты ВВС Израиля, нарушив государственную границу Сирии, произвели пуск восьми ракет класса «воздух-земля» по зданию Национального научного центра в городе Саламия провинции Хама. Тогда комплексами «Панцирь-С», С-200 и «Бук» было уничтожено шесть ракет. Оставшиеся две упали в районе Национального научного центра, не причинив существенного ущерба.