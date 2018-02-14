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Источник в МИД РФ опроверг данные о гибели "сотен россиян" в Сирии

, ИА "Амител"
Данное сообщение назвали "классической дезинформацией"

Фото: riafan.ru

Источник в российском МИДе опровергает данные о том, что в Сирии в результате удара международной коалиции во главе с США погибли "сотни россиян".

"Это классическая дезинформация", — цитирует РИА "Новости" свой источник во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее, напомним, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявлял, что, публикуя информацию о погибших в результате нанесенного удара в провинции Дейр-эз-Зор, кто-то "специально сгущает краски".

Читайте также: "Кто-то сгущает краски": в Госдуме прокомментировали авиаудар США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что в Кремле располагают данными только о находящихся в Сирии военных.

За информацией о других россиянах он посоветовал обращаться в Минобороны.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.02.2018 16:16
- гость -

Всё верно, ихтамнет не россиянин. Лично я не сомневаюсь, что прежде чем их туда отправлять, документы отобрали.

0  0
14.02.2018 16:19
- гость -

14.02.2018 16:16
- гость -
И видео не фэйк они просто до мелочей бой с игрушки разыграли.

0  0
14.02.2018 16:24
-гость-

а что МИД скажет, что один поваренок решил немного нефтюшки отжать и положил за это 215 россиян?

0  0
14.02.2018 16:33
- гость -

14.02.2018 16:24
-гость-
Ну предположим положил, а кто туда за баблом ехал (как тут говорят вчк) не понимали чем это могло закончиться ?
Но то что я вижу с самого начала фэйк. Уже несколько дней за этим наблюдаю.

0  0
14.02.2018 16:42
- гость -

Господа, данные о погибших теперь засекречены, никто вам их не раскроет.

0  0
14.02.2018 16:43
-гость-

-гость- 16:53 если это признать, факт гибели 215 российских граждан от американской группировки, то это бы надо ответочку делать, а с ответочками у нас не очень, как вы знаете, в основном помидоры, а у США и помидоров то нет, вот и крутятся как уж на сковороде, чтобы избежать ответочки

0  0
14.02.2018 16:44
- гость -

Ну, мидята ещё и не то расскажут.

0  0
14.02.2018 16:53
- гость -

14.02.2018 16:43
-гость-
Какая ответка ??? Если как в фэйке написано это ЧВК, это наёмники. Вы ещё ответку за гибель русских во Французский Иностранный легион потребуйте. Кстати, в нем есть не мало русских.

0  0
14.02.2018 16:55
Гонец из Пензы

"Ну, мидята ещё и не то расскажут."
=====
не мидята, мидаки!

0  0
14.02.2018 16:57
- гость -

14.02.2018 16:43
-гость-
а у США и помидоров то нет, вот и крутятся как уж на сковороде, чтобы избежать ответочки

тебе так хочется военного конфликта с СШП ?
если он случится и ты и твои дети сгорят, а те что выживут позавидуют мертвым...
или думаешь в погребе отсидеться, нуну...
нет! на самом деле ты хочешь хоть на 2% уронить рейтинг президента, не выйдет, зря стараешься.

0  0
14.02.2018 16:57
гость

-гость- 16:33
не наемники, а уволившиеся с рядов ВС РФ

0  0
14.02.2018 16:58
- гость -

14.02.2018 16:55
Гонец из Пензы
"Ну, мидята ещё и не то расскажут."
=====
не мидята, мидаки!

угу кругом быдло, один ты дартаньян

0  0
14.02.2018 17:01
Гонец из Пензы

"угу кругом быдло, один ты дартаньян"
======
кто говорил, что кругом? речь была только о миде

0  0
14.02.2018 17:02
-гость-

-гость- 15:57

не переживай так, Искандеры больше не смеются, если что то и будет то примерно вот так, как под Дайр эз Зор.

0  0
14.02.2018 17:03
- гость -

14.02.2018 16:57
гость
Значит наёмники. Идут в такие "копании" воевать или за деньги, или клинические психопаты. Ну а в данном случае это фэйк.

0  0
14.02.2018 17:19
- гость -

14.02.2018 17:02
-гость-

врятли, будет гораздо круче, после первого же залпа СШП будут обрывать все линии связи с нашим мидом.

0  0
14.02.2018 17:41
- гость -

как дети маленькие, в нынешних условиях Россия ничего не может сделать, только утираться от плевков США, США делает что хочет, а Россия может только оправдываться и призывать к чем то, на большее нынешнее руководство не способно

0  0
14.02.2018 17:46
-гость-

кажется наступила самая неприятная ситуация, ВВП стал получать внешнеполитические поражения

0  0
14.02.2018 17:50
гость

Власть вместе со своими СМИ заврались окончательно.

0  0
14.02.2018 18:04
- гость -

в нынешних условиях Россия ничего не может сделать, только утираться от плевков США

Так а плевок то в чью сторону? Ну замочили каких-то наёмников из частной армии, пусть владельцы этой армии и думу думают.

0  0
14.02.2018 18:18
-гость-

-гость- 18:04
белый флаг на олимпиаде не вы случайно несли?

0  0
14.02.2018 18:22
- гость -

Даже если погибнет 1000 Русских солдат, власть не обязана всем об этом сообщать. Такие вещи должны быть под грифом секретно. Ведь задача власти удержать государство в мире и не допускать гражданской войны. Или типа кто тут пишет про правду, узнав о ней пойдет проситься добровольцем на войну с США

0  0
14.02.2018 18:27
- гость -

Жду, а мне никак не показывают: кучу погибших и сгоревшие самолеты на Хмейним (8-10шт), фото 625 с + погибших 7 февраля, очередных 100 погибших с Хмейнима, ну и сегодняшних. Понимаю, ШО спутники с самолетами и дронами СШП ослепли, бывает 8), журналисты АП спят (после Су-25 были через 20 минут), у всех сели батарейки в смартфонах, техника разбитая испарилась, а тысячи трупов телепортировались, про раненых уже молчу ( а их должно быть в 3-4 раза больше погибших) их телепортируют, у матерей нет слез и пальцы не способны написать про раненых и погибших. Американцы агенты Путина молчат как партизаны или того хуже отрицают. Как так? Чудеса. Только доблестные диванные войска фотошопят и спасают честь МО РФ.

0  0
14.02.2018 18:32
- гость -

«В погоне за цитированием и сенсациями «Росбизнесконсалтинг» уже не первое издание, публикующее слухи об обстреле авиабазы Хмеймим со ссылкой на анонимные источники, якобы «близкие» к Минобороны или к Генштабу.

В сегодняшнем материале РБК «Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов» не соответствует действительности всё — от даты и времени обстрела до способа атаки и её фактических последствий.
Причем о недостоверности этой версии событий корреспондент РБК был предупрежден нами накануне. Автор материала РБК уже неоднократно публиковала ложную информацию или домыслы о деятельности Минобороны России, пытаясь, для достоверности, приписать собственные умозаключения отдельным военным экспертам. Так произошло и сегодня.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» был, мягко говоря, удивлен после нашего звонка, обнаружив свой комментарий в материале РБК о якобы успешности «атаки дронов» на авиабазу Хмеймим

0  0
14.02.2018 18:35
гость

-гость- 18:22 повар Пригожин?

0  0
14.02.2018 18:37
- гость -

14.02.2018 17:19
- гость -
14.02.2018 17:02
-гость-

врятли, будет гораздо круче, после первого же залпа СШП будут обрывать все линии связи с нашим мидом.

Уже было такое после "59 пропущенных от Трампа"...в Кремоле отрезали провод связи с Фашингтоном и грозно сопели))

0  0
14.02.2018 18:39
- гость -

14.02.2018 18:04
- гость -
Так а плевок то в чью сторону? Ну замочили каких-то наёмников из частной армии, пусть владельцы этой армии и думу думают.

Типа на полшишечки не считается?))

0  0
14.02.2018 18:44
- гость -

Типа на полшишечки не считается?))

Так а кого натянули? Народ России или какого-то Вагнера и Пригожина?

0  0
14.02.2018 18:52
- гость -

14.02.2018 18:32
- гость -
В сегодняшнем материале РБК «Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов» не соответствует действительности всё — от даты и времени обстрела до способа атаки и её фактических последствий.

> не соответствует действительности всё

Ну всё не так, ну всё!))

0  0
14.02.2018 19:26
- гость -

Небыло никаких смертев-тока крепкое рукопожатье

0  0
14.02.2018 20:14
Витя Ж.

расскажите не сведущему, кто этих наемников нанял и за чей счет?

0  0
14.02.2018 21:43
- гость -

14.02.2018 18:37
после "59 пропущенных от Трампа", а что не так? Читаем продолжение
"Как рассказал «Известиям» источник в сирийском генштабе, 10 февраля силам ПВО страны пришлось отражать массированный удар с применением крылатых ракет воздушного базирования. Основными целями сирийских зенитчиков стали не самолеты, а запущенные вне пределов воздушного пространства страны ракеты «воздух-земля». Эту информацию «Известиям» подтвердили представители российского военного ведомства и оборонно-промышленного комплекса.
— В результате первого налета было уничтожено восемь из 11 обнаруженных израильских ракет, а при второй атаке из семи ракет — пять, — пояснил сирийский офицер. — Единственный самолет, вошедший в воздушное пространство страны, сбит нашим зенитно-ракетным комплексом."
"Как рассказал «Известиям» бывший командующий зенитно-ракетными войсками РФ генерал-лейтенант Александр Горьков, при отражении налетов 7 и 10 февраля ПВО арабской республики продемонстрировала высокую эффективность.
— Израиль использовал для удара крылатые ракеты. Это весьма сложные цели, выполняющие полет на небольшой высоте, — отметил эксперт. — Для их перехвата требуются не только подготовленные расчеты, но и централизованность, а также высокий уровень управления. Из 26 целей было перехвачено 19. Получается, что сирийская ПВО продемонстрировала эффективность, близкую к 0,8. А это очень высокий показатель."
"Как сообщают зарубежные СМИ участвующие в налете F-16И сбит, 2 F-16И повреждены, а F-15 сел на вынужденную посадку."

0  0
14.02.2018 21:45
- гость -

"Инцидент 10 февраля был не первым за последние несколько дней. Об этом сообщил источник в Генштабе Сирии, информацию подтвердили собеседники в российском военном ведомстве.
— 7 февраля самолеты ВВС Израиля, нарушив государственную границу Сирии, произвели пуск восьми ракет класса «воздух-земля» по зданию Национального научного центра в городе Саламия провинции Хама. Тогда комплексами «Панцирь-С», С-200 и «Бук» было уничтожено шесть ракет. Оставшиеся две упали в районе Национального научного центра, не причинив существенного ущерба.

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