Фото: David Nadlinger
В Великобритании подвели итоги национального конкурса научной фотографии. Победителем объявили аспиранта Оксфордского университета Дэвида Нэдлингера, который снял единичный атом стронция, передает "Медуза".
На фотографии виден почти неподвижный атом стронция в магнитном поле, созданном двумя электродами. Расстояние между электродами – около двух миллиметров. Снимок сделан через окно в вакуумной камере на длинной выдержке, в которой расположена ионная ловушка.
Комментарии
Угу, а я сегодня играл в футбол бозоном Хиггса. Не смешите мои тапочки, какой нафиг атом, он в триллион раз меньше этой блямбы на фото.
Атомы -мутанты?
Вы сначала изучите тему, а потом уже умничайте.
Сфотан не атом, а его свечение
А чем же светится атом? Где он берет миллиарды фотонов, чтобы мизерная их часть попала в объектив фотокамеры?
14.02.2018 17:42
- гость -
Вы сначала изучите тему, а потом уже умничайте.
Сфотан не атом, а его свечение
а где доказательство, что это ОДИН атом, а не миллиард, к примеру?
Если это атом, то я спокойно могу их тапком раздавливать, как тараканов
14.02.2018 17:42
- гость -
Я вам открою страшную тайну. Вообще все фотографии на свете являются фотографиями свечения атомов.