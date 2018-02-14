Фото: ФК "Енисей"
Футбольный клуб "Краснодар" расторг по обоюдному согласию сторон контракт с защитником из Барнаула Александром Жировым. Как сообщает пресс-служба команды, за весь текущий сезон спортсмен не принял участия ни в одном официальном матче команды, сыграв лишь за "Краснодар-2".
Буквально на следующий день стало известно, что барнаульский футболист перешел в красноярский "Енисей", выступающий в ФНЛ и рвущийся на следующий сезон в Премьер-лигу. Команду тренирует Дмитрий Алейничев, и сейчас сибирские футболисты идут на первом месте в чемпионате.
Александр Жиров родился в 1991 году в Барнауле. Жиров является воспитанником барнаульского "Динамо", в котором и начинал свою карьеру. Также защитник успел поиграть в астраханском "Волгаре", махачкалинском "Анжи" и томской "Томи".
В прошлом сезоне Жиров в общей сложности провел 13 матчей в рамках российской Премьер-лиги. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает нынешнюю трансферную стоимость экс-защитника "Краснодара" в 500 тысяч евро.
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