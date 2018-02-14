Фото: pro-star.ru
Астрологи рассказали, как на людей повлияет солнечное затмение в четверг, 15 февраля. Об этом пишет портал "Актуальные новости".
Затмение начнется в 21:55 по московскому времени и закончится через 3,5 часа.
Издание отмечает, что эксперты рассказали о влиянии природного явления на представителей всех знаков зодиака. Больше всего затмение отразится на людях, которые родились под такими зодиакальными знаками, как Скорпион, Телец, Лев и Водолей. В связи с этим астрологи советуют этим знакам определиться с жизненными целями и попробовать свои силы в новом, раскрыв творческий потенциал.
Кроме этого, людям рекомендуют в ближайшие шесть месяцев не распыляться на множество идей и проектов, а сосредоточиться на чем-то одном, доведя дело до конца.
Комментарии
Затмение чего?
14.02.2018 16:32
Иван
Нибиру , судя по времени
солнечное затмение в четверг, 15 февраля в 21:55 по московскому времени Камчатка увидит окончание)))