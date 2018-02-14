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Политическая ситуация на Украине способна привести к тому, что в этой стране могут состояться досрочные выборы, отмечается в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса.
Как передает РИА "Новости", данный документ был представлен в сенате. Факторами, которые могут стать причиной досрочных выборов, называются: недовольство населения ходом реформ, ухудшение уровня жизни, рост коррупции и обострение политических противоречий.
Также в докладе Коутса подчеркивается, что оппозиционные силы не преминут воспользоваться этой ситуацией и ослабят позиции нынешнего президента Украины Петра Порошенко.
Напомним, что сам Порошенко ранее неоднократно заявлял, что досрочные выборы затормозят ход реформ и дестабилизируют ситуацию на Украине.
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Факторами, которые могут стать причиной досрочных выборов, называются: недовольство населения ходом реформ, ухудшение уровня жизни, рост коррупции и обострение политических противоречий.
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