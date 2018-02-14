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Очередной снежный циклон приближается к Центральной России. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
В эпицентре циклона окажутся южные регионы Центральной России: Курская и Белгородская области. Также он захватит Владимирскую область, а к 16 февраля дойдет до столицы РФ. При этом в Москве не обещают сильного снега. До конца рабочей недели в столице выпадет до двух сантиметров осадков, а также придет потепление.
На север европейской территории страны влияет атмосферный фронт атлантического циклона, поэтому морозы здесь слабее, чем в средней полосе. Дневная температура составляет от 6 до 11 градусов ниже нуля. А вот ночью в Мурманской и Архангельской областях, а также в Коми столбики термометров опускаются ниже -20 градусов.
Аналогичная погода в Ленинградской и соседних областях.
На юге действует Балканский циклон. Там прошли сильные дожди. До 15 февраля погода не изменится. Тем не менее осадки станут менее интенсивными и будут переходить в снег. К 16 февраля в некоторых регионах (Астраханской и Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Калмыкия, а также в Чечне) осадки совсем прекратятся.
В Поволжье морозная погода. Рекордсменом по холоду является среднее Поволжье (до -27 градусов). На Верхней Волге до 25 градусов мороза.
Спокойная морозная погода в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае сменится на метели и гололед. На юге Алтайского края и в Кемеровской области температура поднимется до +5 градусов. Отметим, что ранее в алтайском ЦГМС сообщали, что основное количество осадков в текущем месяце прогнозируется на третью декаду февраля.
На Дальнем Востоке в ряде регионов (на Камчатке, побережье Магаданской области, Чукотского автономного округа) продолжает действовать штормовое предупреждение. На востоке Чукотки порывы ветра достигают 33 метров в секунду.
Комментарии
А нам снега? Еще и +5, и так растает, хотя что - вымерзло, то - вымерзло...