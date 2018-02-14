Фото: lotosgtrk.ru
Митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, пройдет 15 февраля в Барнауле на площади Ветеранов.
Мероприятие организовано АКО ООО "Российский Союз ветеранов Афганистана". Митинг начнется в 11:00 и продлится до полудня. Затем на Власихинском кладбище планируется проведение панихиды и отдание почестей захороненным воинам.
Напомним, что 15 февраля 1989 года был завершен вывод ограниченного контингента советских войск с территории Афганистана. Война в данном государстве продолжалась 10 лет — с 1979-го.
Между тем с 2010 года в России эта дата (15 февраля) официально считается Днем памяти воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Таким образом, вспоминать в этот день будут не только "афганцев", но тех, кто побывал в других зарубежных странах, отстаивая интересы нашего государства.
Комментарии