Фото: ko44.ru
Погода резко изменится в Алтайском крае в четверг, 15 февраля — на большей части территории региона ожидается снег, местами метель, в предгорьях мокрый снег, гололедные явления.
По информации регионального Гидрометцентра, дневные температуры в крае составят -3...-8 градусов, местами в предгорных районах 0...+5 градусов с похолоданием в течение дня.
Ветер будет юго-восточный с переходом днем на северо-западный, 4-9 метров в секунду.
В Барнауле также ожидается снег, на дорогах сильная гололедица.
Дневные температуры в краевой столице составят -5...-7 градусов с похолоданием в течение дня.
Ветер будет юго-восточный с переходом днем на северо-западный, 4-9 метров в секунду.
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