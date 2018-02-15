Проблема сложная и многоаспектная — так охарактеризовал губернатор Алтайского края Александр Карлин ситуацию с обеспечением жильем семей, воспитывающих детей-инвалидов. Этот вопрос задали журналисты во время "Медиалога", который состоялся 14 февраля.
Напомним, ряд семей обратились на Первый канал, где рассказали, что не могут получить положенное им по закону жилье.
Губернатор отметил, что сложностей много. Одна из них в том, что на протяжении 10-15 последних лет российское законодательство по этой тематике менялось существенным образом.
"В результате сегодня мы по совершенно разным алгоритмам решаем вопросы по обеспечению жильем детей, которые получили такое право до 2005 года и после 2005 года. То есть, если до этого периода был один порядок, то после этого наступил другой", — отметил губернатор. В результате возникает недопонимание у некоторых семей.
Тем не менее вопрос с обеспечением жильем семей с детьми-инвалидами в Алтайском крае решается. И сейчас власти обязаны в первую очередь обеспечить жильем те семьи, в отношении которых состоялись соответствующие судебные решения.
По словам губернатора края, под эту потребность регион получает федеральное финансирование. Но — и в этом вторая сложность — из расчета нормативной цены за квадратный метр жилья, который определен Минстроем России (по решению Минстроя средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Алтайском крае по состоянию на IV квартал 2017 года составляла 32 202 рубля — прим. редакции).
"Этот нормативный метр в своем ценовом выражении значительно отстает от реальной цены на рынке. И в этом смысле данная проблема общенациональная", — отмечает Александр Карлин.
Глава региона пояснил, что застройщики не стремятся отдавать жилье по ценам, установленным Минстроем (в начале декабря 2017 года на рынке новостроек в Барнауле квадратный метр стоил 42 тысячи 830 рублей - прим. редакции). И на данный момент есть только один вариант — доплатить разницу, взяв средства из бюджета края, чтобы купить квартиры по ценам реального рынка — а это десятки миллионов рублей.
"Сегодня у нас ситуация такая: мы на торгах заявляем начальную цену ту, что определена Минстроем. Но на эту цену никто не заявляется и не выходит на торги, так как считает, что это реализация себе в убыток. Даже в прошлом году, когда на рынке жилья была проблема по реализации, мы смогли купить только несколько квартир. В остальном деньги остались неиспользованными", — пояснил Александр Карлин.
При этом губернатор подчеркнул, что даже если у семьи имеется определение получить квартиру "во внеочередном порядке", Конституционный суд требует, чтобы данное требование исполнялось без ущемления прав других категорий граждан, тоже имеющих законное основание для подобных мер поддержки.
В то же время Александр Карлин отметил, что власти не пытаются уйти от решения этого вопроса. С родителями "особых" детей ведется диалог.
"В ближайшее время мы должны закрыть тему обеспечения жильем семей, где есть дети-инвалиды, в отношении которых состоялись судебные решения. Затем работа с такими семьями будет продолжаться в том формате, как это определено законом", — сообщил губернатор.
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