Фото: avito.ru
Коттедж площадью 350 квадратных метров продают в барнаульском поселке Спутник за 18,3 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
В доме выполнен ремонт с использованием современных строительных материалов, установлены панорамные пластиковые окна, ламинированные под дерево.
"Основным сырьем для строительства коттеджа был экологический "СИБИТ", в составе которого природные минералы: песок, известь, цемент и вода. Химические добавки при этом не используются. Облицовка коттеджа: рваный камень натуральных цветов. Для усиления натурального эффекта подбирались разные размеры рваного камня", — отмечает автор объявления.
Дом находится на благоустроенном участке площадью 9 соток. Имеется гараж на три автомобиля.
Что касается планировки дома, то на цокольном этаже расположены сауна с джакузи, спортивный зал и хозяйственная комната. На первом уровне — закрытая веранда, гардеробная, зал-гостиная с кухней, спальня.
На втором этаже находятся две спальни и рабочий кабинет. На третьем уровне находится дополнительная гостевая комната.
Автор объявления подчеркивает, что жилье расположено в тихом месте, но с очень развитой инфраструктурой.
Комментарии
нолик лишний
где нолиК
зачем кресло-качалка в ванной комнате????
1. Круглая кровать - фу какая пошлость
2. Микроволовка на подоконнике. Другого места не нашли?
3. Мебель из Икеи
4. лестница-убийца