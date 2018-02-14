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Новости

ЦИК предложил Первому каналу не показывать фильм "Путин" до выборов

, ИА "Амител"
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила при этом, что признаков агитации в фильме не обнаружено

Фото: russia-now.com

Центризбирком предлагает Первому каналу отложить показ документальной четырехсерийной картины американского режиссера Оливера Стоуна "Путин" до конца избирательной кампании. Об этом в среду, 14 февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

"Предложить АО "Первый канал" отложить дальнейший показ фильма "Путин" до окончания голосования на выборах президента РФ 18 марта", — заявила она, добавив, что оставшиеся серии лучше показать после избирательной кампании.

Агентство напоминает, что фильм транслируется с 12 февраля. Последняя часть должна была выйти в эфир 15 февраля.

Также ЦИК постановил "обратить внимание СМИ на недопустимость нарушения законодательства РФ о выборах".

Памфилова добавила, что в фильме Стоуна Путин не только рассказывает о своей работе главы государства, но и отвечает на вопросы биографического характера. При этом признаков агитации в фильме ЦИК не обнаружил.

По словам главы ведомства, лента не содержит призывов голосовать за или против кандидатов, не выражает предпочтения какому-нибудь кандидату, не содержит описания последствий избрания или неизбрания кандидата. "Интервью не сопровождается позитивными или негативными комментариями о кандидатах на должность президента", — добавила Памфилова.

Таким образом, "имеются основания полагать, что в действиях самого канала отсутствует агитационная цель", добавила Памфилова.

При этом она напомнила каналу и другим СМИ о нормах закона об агитации. Информация в СМИ не должна побуждать избирателей проголосовать за или против того или иного кандидата. Кроме того, "представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности запрещается проводить предвыборную агитацию", добавила глава ЦИК.

По словам Памфиловой, ЦИК уважает право СМИ на свободу и состоятельность, но "следует учитывать, что в ходе идущей избирательной кампании трансляция фильма, хоть и не связанного напрямую с выборами, но основанного на участии в них должностного лица, официально зарегистрированного в качестве кандидата, может вызывать вопросы относительно наличия агитационной цели у организации телевещания". "По крайней мере, элементы агитации могут просматриваться", — отметила она.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.02.2018 17:38
- гость -

Так то, вчера уж показали Что за выподы, типа честные выборы?

0  0
14.02.2018 17:52
- гость -

фильм хороший,смотрю с удовольствием.Никакой агитации за голосование не прослеживается.А если у кого-то чешется,пусть хвостом махнёт,возможно произошёл укус слепня.

0  0
14.02.2018 17:59
Гонец из Пензы

хаха, никакой агитации "за" или "против", просто показывают только одного кандидата, и только с положительной стороны.

0  0
14.02.2018 18:00
Гонец из Пензы

"А если у кого-то чешется,пусть хвостом махнёт,возможно произошёл укус слепня."
=====
это вы про памфилову и цик?

0  0
14.02.2018 18:11
- гость -

"имеются основания полагать, что в действиях самого канала отсутствует агитационная цель", добавила Памфилова
---------------------------
Проспись,гонец.

0  0
14.02.2018 18:15
Бздун

так то ЕГО мона ваще не показывать...

0  0
14.02.2018 18:20
Макс

Да нуу)) Наоборот нужно показывать!! СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ-СИЛЬНАЯ РОССИЯ!!

0  0
14.02.2018 18:26
Гонец из Пензы

"имеются основания полагать, что в действиях самого канала отсутствует агитационная цель"
========
канешна отсутствует. канал финансируется государством и крутит кино про его главу. накануне выборов этого г-на на очередной срок. ведь если придёт другой, он может финансирование и прекратить, крутитесь мол сами, как все другие хозяйствующие субъекты. но показывать то рекомендовала именно элла.

0  0
14.02.2018 18:27
Виктор

Фильм достойный, не вижу смысла ЦИКу запрещать показ.

0  0
14.02.2018 18:27
Гонец из Пензы

*НЕ показывать

0  0
14.02.2018 18:47
- гость -

4.02.2018 17:59
Гонец из Пензы

У вас со здравым смыслом всё в порядке? Фильм про Путина, а показывать надо Собчак или Навального? А а а, понятно - клубничного олигарха... ?! Типа , " а в это время на своих подмосковных плантациях пашет раб"

0  0
14.02.2018 18:47
- гость -

Пусть про всех снимают, про ролдугиныхротенбергов, тренеров поваров, кабаевых и зятьёв, вот тогда картинка будет полной и честной. А так это именно агитация. Да-да, Эллочка!

0  0
14.02.2018 19:15
Гонец из Пензы

"У вас со здравым смыслом всё в порядке? Фильм про Путина, а показывать надо Собчак или Навального? А а а, понятно - клубничного олигарха... ?! "
======
а у вас как со здравым смыслом? я вообще не упоминал других кандидатов.
кстати, а почему бы первому каналу не показать Навального и расследования ФБК?
а народ пусть посмотрит и сам рассудит, где правда, а где ложь

0  0
14.02.2018 20:09
Doka

Фильм норм, сплошное Я... живем не в ящике, всё рядом - лес, садики, конверты, самозанятые, жилье, пенсионеры, москва...

0  0
14.02.2018 20:21
Местный

Надо будет в интернете посмотреть на выходных, не понимаю, а что в этом особенного, что покажут его по телевизору, аргументы ЦИК вообще сомнительны и слабые.

0  0
14.02.2018 20:24
Евгений

Ахахах, ЦИК решил походу конкретно перестраховаться, если аж фильмы запрещают, наверно скоро и новости запретят показывать с такими то темпами) Надо будет на выходных посмотреть.

0  0
14.02.2018 21:37
Реалист92

Да, я бы не наговаривал на ЦИК, их тоже можно понять. А так по сути фильм очень крутой, не пожалел, что его посмотрел, хороший уровень.

0  0
14.02.2018 21:39
Алексей

Хороший фильм, с семьей посмотрели с большим удовольствием, смотрится на одном дыхании.

0  0
14.02.2018 21:44
Бомжи


14.02.2018 21:39
Алексей

Спасибо за то, что пригласили на просмотр. Никак не можем забыть групповую оргию после просмотра. Вы были таким нежным и податливым. И, Алексей, если у вас ребенок будет, то все вопросы к Бороде. У него самый старый кондом был.

0  0
14.02.2018 21:56
Алексей



14.02.2018 21:44
Бомжи

Спасибо за то, что пригласили на просмотр. Никак не можем забыть групповую оргию после просмотра. Вы были таким нежным и податливым. И, Алексей, если у вас ребенок будет, то все вопросы к Бороде. У него самый старый кондом был.

Ответ
Извините, с неадекватными персонами и троллями, я в общение не ступаю. Наверняка, вы перетули это с вашей оргией устроенное на встречи с Грудининым, ахаха.

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