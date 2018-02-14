Фото: russia-now.com
Центризбирком предлагает Первому каналу отложить показ документальной четырехсерийной картины американского режиссера Оливера Стоуна "Путин" до конца избирательной кампании. Об этом в среду, 14 февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.
"Предложить АО "Первый канал" отложить дальнейший показ фильма "Путин" до окончания голосования на выборах президента РФ 18 марта", — заявила она, добавив, что оставшиеся серии лучше показать после избирательной кампании.
Агентство напоминает, что фильм транслируется с 12 февраля. Последняя часть должна была выйти в эфир 15 февраля.
Также ЦИК постановил "обратить внимание СМИ на недопустимость нарушения законодательства РФ о выборах".
Памфилова добавила, что в фильме Стоуна Путин не только рассказывает о своей работе главы государства, но и отвечает на вопросы биографического характера. При этом признаков агитации в фильме ЦИК не обнаружил.
По словам главы ведомства, лента не содержит призывов голосовать за или против кандидатов, не выражает предпочтения какому-нибудь кандидату, не содержит описания последствий избрания или неизбрания кандидата. "Интервью не сопровождается позитивными или негативными комментариями о кандидатах на должность президента", — добавила Памфилова.
Таким образом, "имеются основания полагать, что в действиях самого канала отсутствует агитационная цель", добавила Памфилова.
При этом она напомнила каналу и другим СМИ о нормах закона об агитации. Информация в СМИ не должна побуждать избирателей проголосовать за или против того или иного кандидата. Кроме того, "представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности запрещается проводить предвыборную агитацию", добавила глава ЦИК.
По словам Памфиловой, ЦИК уважает право СМИ на свободу и состоятельность, но "следует учитывать, что в ходе идущей избирательной кампании трансляция фильма, хоть и не связанного напрямую с выборами, но основанного на участии в них должностного лица, официально зарегистрированного в качестве кандидата, может вызывать вопросы относительно наличия агитационной цели у организации телевещания". "По крайней мере, элементы агитации могут просматриваться", — отметила она.
Комментарии
Так то, вчера уж показали Что за выподы, типа честные выборы?
фильм хороший,смотрю с удовольствием.Никакой агитации за голосование не прослеживается.А если у кого-то чешется,пусть хвостом махнёт,возможно произошёл укус слепня.
хаха, никакой агитации "за" или "против", просто показывают только одного кандидата, и только с положительной стороны.
"А если у кого-то чешется,пусть хвостом махнёт,возможно произошёл укус слепня."
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это вы про памфилову и цик?
"имеются основания полагать, что в действиях самого канала отсутствует агитационная цель", добавила Памфилова
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Проспись,гонец.
так то ЕГО мона ваще не показывать...
Да нуу)) Наоборот нужно показывать!! СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ-СИЛЬНАЯ РОССИЯ!!
"имеются основания полагать, что в действиях самого канала отсутствует агитационная цель"
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канешна отсутствует. канал финансируется государством и крутит кино про его главу. накануне выборов этого г-на на очередной срок. ведь если придёт другой, он может финансирование и прекратить, крутитесь мол сами, как все другие хозяйствующие субъекты. но показывать то рекомендовала именно элла.
Фильм достойный, не вижу смысла ЦИКу запрещать показ.
*НЕ показывать
4.02.2018 17:59
Гонец из Пензы
У вас со здравым смыслом всё в порядке? Фильм про Путина, а показывать надо Собчак или Навального? А а а, понятно - клубничного олигарха... ?! Типа , " а в это время на своих подмосковных плантациях пашет раб"
Пусть про всех снимают, про ролдугиныхротенбергов, тренеров поваров, кабаевых и зятьёв, вот тогда картинка будет полной и честной. А так это именно агитация. Да-да, Эллочка!
"У вас со здравым смыслом всё в порядке? Фильм про Путина, а показывать надо Собчак или Навального? А а а, понятно - клубничного олигарха... ?! "
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а у вас как со здравым смыслом? я вообще не упоминал других кандидатов.
кстати, а почему бы первому каналу не показать Навального и расследования ФБК?
а народ пусть посмотрит и сам рассудит, где правда, а где ложь
Фильм норм, сплошное Я... живем не в ящике, всё рядом - лес, садики, конверты, самозанятые, жилье, пенсионеры, москва...
Надо будет в интернете посмотреть на выходных, не понимаю, а что в этом особенного, что покажут его по телевизору, аргументы ЦИК вообще сомнительны и слабые.
Ахахах, ЦИК решил походу конкретно перестраховаться, если аж фильмы запрещают, наверно скоро и новости запретят показывать с такими то темпами) Надо будет на выходных посмотреть.
Да, я бы не наговаривал на ЦИК, их тоже можно понять. А так по сути фильм очень крутой, не пожалел, что его посмотрел, хороший уровень.
Хороший фильм, с семьей посмотрели с большим удовольствием, смотрится на одном дыхании.
14.02.2018 21:39
Алексей
Спасибо за то, что пригласили на просмотр. Никак не можем забыть групповую оргию после просмотра. Вы были таким нежным и податливым. И, Алексей, если у вас ребенок будет, то все вопросы к Бороде. У него самый старый кондом был.
14.02.2018 21:44
Бомжи
Спасибо за то, что пригласили на просмотр. Никак не можем забыть групповую оргию после просмотра. Вы были таким нежным и податливым. И, Алексей, если у вас ребенок будет, то все вопросы к Бороде. У него самый старый кондом был.
Ответ
Извините, с неадекватными персонами и троллями, я в общение не ступаю. Наверняка, вы перетули это с вашей оргией устроенное на встречи с Грудининым, ахаха.