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Снижение цен на ряд продовольственных товаров сохранялось в Алтайском крае в январе 2018 года, сообщили в региональном министерстве экономического развития со ссылкой на крайстат.
В частности, в МЭР указывают, что в прошлом месяце в регионе упали цены на огурцы, помидоры свежие, горох и фасоль, крупу овсяную и перловую, овощи натуральные консервированные, яйца, сахар, свинину, колбасные изделия, масло сливочное, макаронные изделия.
Вместе с этим подорожали виноград, груши, бананы, яблоки, рыбопродукты, орехи, рис и шоколад.
"В целом прирост цен на продовольственные товары в январе 2018 года в два раза ниже, чем в январе 2017 года. Цены на услуги снизились на 0,3% (в январе 2017 года – на 0,2%)", — подчеркивают в краевом минэкономразвития.
Комментарии
А по магазинам ходить и смотреть цены непробовали? Че за бред про снижение цен?
Просто невероятный обвал цен, вот-вот и доплачивать начнут, чтобы забрали продукты с полок.
Из-за падения реальных доходов и снижения покупательской способности и без того нищего населения края цены на продовольственные товары растут несколько медленнее, чем в прошлом году.