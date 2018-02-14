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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, почему сенатор Франц Клинцевич покинул пост первого зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности. Об этом пишет РИА "Новости".
По словам Матвиенко, в Совфеде принят режим ротации, "чтобы на руководящие посты приходили новые сенаторы, представители других регионов".
Напомним, Клинцевич занимал данный пост с 2015 года.
Согласно некоторым данным, должность первого зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности займет сенатор от Карелии Александр Ракитин, руководивший до осени 2017 года управлением ФСБ по Западному военному округу.
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