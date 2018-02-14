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Следствие рассматривает две основные версии крушения вертолета Ми-8Т в Томской области. Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
В Следственном комитете считают, что вертолет мог разбиться из-за технической неисправности или в результате ошибки пилотирования.
На борту воздушного судна находились шесть человек. Двое из них погибли, четверо находятся в больнице.
На месте ЧП были найдены бортовой и речевой регистраторы. Следователи изъяли их и передали представителям комиссии Межгосударственного авиационного комитета для изучения данных.
Ранее отмечалось, что СК возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки Ми-8Т.
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