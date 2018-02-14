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Совфед в среду, 14 февраля, одобрил закон, который сокращает срок оформления и выдачи загранпаспортов россиянам в случае подачи заявлений об их выдаче по месту пребывания. Об этом пишет РИА "Новости".
Уточняется, что закон подразумевает сокращение срока оформления и выдачи заграничных паспортов с четырех до трех месяцев.
По словам первого зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы Боковой, закон касается не только обычных, но и биометрических паспортов.
Срок оформления загранпаспорта по месту постоянной регистрации также составляет месяц.
Комментарии
ТРИ! ТРИ месяца Карл !!!