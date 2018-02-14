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Полицейские задержали 72-летнего жителя Рубцовского района по подозрению в краже деревьев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что пожилой житель села Ракиты совершил преступление в 122 квартале Ракитовского участкового лесничества. Мужчина украл шесть сосен. Мужчина распилил деревья на сортименты и привез их домой.
Задержанный не стал отрицать вину. Своими действиями он нанес ущерб государству на сумму порядка 6 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы.
Комментарии
Скорее всего дело было так: Старый дед 72 лет замерз в старой избе и решил сходить в лес и нарубить дров, но полцаи его изловили и посадят до конца жизни...
по телевизору не забудьте показать, такого преступника поймали... дед 72-ний ворюга какой, ему государство итак вон какую пенсию платит , а он еще у них последнее отбирает