До сдачи ЕГЭ/ОГЭ в школах осталось три месяца – сейчас самое время для начала активной подготовки. Чтобы успешно справиться с задачей, необходимо начать занятия уже сейчас. Филиал федеральной сети учебных центров "На отлично" предлагает услуги по подготовке школьников к предстоящим экзаменам. Как показывает практика, уровень знаний школьников, прошедших специальную подготовку в таком центре, на порядок выше, чем у других. Это позволяет не только успешно сдать экзамены по всем дисциплинам, но и сохранять уверенность в своих силах, что тоже немаловажно.
Занятия в центре "На отлично" проводят опытные преподаватели, которые являются настоящими профессионалами своего дела. Педагоги имеют профильное образование, высшую квалификацию, большинство являются экспертами ЕГЭ и ОГЭ. Среди них нет студентов и вчерашних выпускников вузов. Учителя центра знают все секреты успешной сдачи экзаменов и с удовольствием поделятся ими со своими учениками.
Обращаясь в учебный центр "На отлично", вы получаете:
- Программы, соответствующие ФГОС;
- Рост средней результативности по итогам обучения на 20-40%;
- Пробные ЕГЭ по демоверсиям ЦГТ при МГУ им.Ломоносова;
- Квалифицированных преподавателей;
- Возможность заниматься по двум предметам в день;
- Бесплатное пробное занятие;
- Эффективные мини-группы до 8 человек;
- Дружественную атмосферу и светлые классы в центре города;
- Гибкую систему скидок.
Сейчас в учебном центре "На отлично" открыта запись на ускоренные курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем школьным предметам.
Учебный центр "На отлично":
г. Барнаул, ул. Калинина, 6А
тел.: 8 (3852) 539-555
Сайт компании
Комментарии
"Как показывает практика, уровень знаний школьников, прошедших специальную подготовку в таком центре, на порядок выше, чем у других."
На порядок - это в 10 раз. Нужна ли вообще в таком случае школа?
Почему школа не даёт знания , которые нужны для экзаменов ???
Кому это выгодно ?
При таком отношении к школам ,так и будет .Нужно возвращать образовательное назначение школ .