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Умер первый губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Лев Баяндин. Ему было 76 лет, пишет RT со ссылкой на РИА "Новости" и пресс-службу действующего главы региона Дмитрия Кобылкина.
"К сожалению, да, это правда", — цитирует издание сообщение пресс-службы.
Вдове бывшего губернатора Вере Баяндиной была направлена телеграмма от имени Кобылкина, жителей и регионального правительства. В ней выражаются соболезнования и слова поддержки семье Баяндина.
В телеграмме говорится, что Баяндин был "настоящим тружеником и искренним человеком".
Кроме этого, подчеркивается, что "даже на переломе эпох он оставался патриотом Ямала" и был "примером служения интересам своих земляков".
Баяндин возглавлял окружную администрацию с 1991 по 1993 год.
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