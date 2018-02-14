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Жириновский предложил разогнать сенаторов Совфеда и позвать губернаторов

, ИА "Амител"
Он отметил, что сегодня Совет Федерации обходится государству дороже, чем Госдума

Фото: tsargrad.tv

Лидер ЛДПР, кандидат в президенты России Владимир Жириновский предложил реформу Совета Федерации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня верхней палате не хватает фронта работы. Сенаторам скучно просто одобрять законы, которые были приняты Госдумой. Они же мало участвуют в разработке, по сути, только как вторая инстанция нажимают кнопки: принять, принять, принять. И поэтому им иногда хочется себя как-то проявить. Они выбирают самый безобидный законопроект, который уже был принят Госдумой, и тормозят его, создают согласительную комиссию", — пишет Жириновский. 

Он предлагает поправку в закон о формировании Совета Федерации: "Пора вернуться к тому, чтобы там, как раньше, заседали губернаторы. Главы регионов 1 неделю в месяц работают в Москве, а остальное время в своих губерниях. Тогда Совет Федерации действительно будут останавливать те законы, которые мешают регионам". 

В качестве примера Жириновский приводит принятие закона о госзакупках, призванного бороться с коррупцией: "А она в регионах только усилилась из-за него, и многие губернаторы его сегодня критикуют. Если бы верхняя палата этот документ отклонила, я бы ее в этом поддержал. Но для отклонения выбирают совсем не те законы, которые нужно тормозить".

"Проще говоря, надо, чтобы новые законы анализировали те, кто их реально будет применять на местах. Им может быть виднее какая-то тонкость, деталь. Кроме того, сегодня Совет Федерации обходится государству дороже, чем Госдума, хотя нас 450 депутатов и мы работаем в Москве 3 недели в месяц, а сенаторов вдвое меньше и работают они в столице гораздо меньше", — заключает Жириновский.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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