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В Государственную Думу внесли законопроект, который ужесточает наказание для педофилов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.
Документ предусматривает наделение судов правом назначать пожизненное заключение за преступление против половой неприкосновенности детей.
Кроме этого, предлагается дополнить 78-ю статью Уголовного кодекса положением, отменяющим сроки давности по подобным преступлениям.
Автором инициативы стала вице-спикер Ирина Яровая. Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, а также фракция "Справедливая Россия" заявили, что поддерживают документ.
"У нас были и более радикальные предложения… "Справедливая Россия" выступает за возврат смертной казни для террористов и как раз таки педофилов, поэтому пожизненное наказание было бы вполне адекватной мерой", — цитирует агентство слова зампреда "Справедливой России" Михаила Емельянова.
Рабочая группа по разработке закона под руководством Яровой была создана в январе 2017 года. В нее вошли представители всех фракций и члены Совфеда, представители Генпрокуратуры, МВД, СК, ряда министерств, Института им. Сербского.
Комментарии
Не примут 100%
Кто против себя попрет то
14.02.2018 19:58 Перед выборами и не такое примут. Уж сколько мусолят эту идею, а сколько детей перенасиловано на широких просторах, причем теми, кто вышел на свободу после отсидки по такой же статье.
Только казнь! !! почему мы должны этих уродов кормить столько лет? хотя.... по таким статьям сидеть ох как не сладко. ... может они бы предпочли казнь вместо 20-30 лет издевательств