Депутаты фракции КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому с 1 января 2019 года следует исключить из страхового законодательства нормы по ограничению предельной величиной базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, пишет "Парламентская газета".
В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения в законодательство необходимы для установления равных обязанностей застрахованных лиц при уплате страховых взносов всеми налогоплательщиками.
Коммунисты подчеркивают, что с 1 января 1991 года по 31 декабря 2001 года уплата страховых взносов в Пенсионный фонд России производилась по установленным тарифам со всех выплат и вознаграждений работников без ограничения облагаемой базы понижающими тарифами и нормативами, снижающими облагаемую базу.
Депутаты напомнили, что подобный страховой порядок широко применяется в законодательстве многих развитых стран.
В России подобный механизм позволил ПФР в сложный период 1991-2001 годов полностью обеспечить выплату трудовых пенсий по всей стране за счет мобилизации доходов в ПФР без поддержки из федерального бюджета.
При этом с 1997 года по 2001 год Фонду удалось добиться формирования профицитного бюджета и создать резерв в размере месячного объема на финансирование выплаты пенсий.
Прогрессивная пенсионная формула, при которой система функционирует по принципу мобилизации и распределения страховых средств в пользу граждан с более низкими заработками, успешно применяется, например, в Норвегии, на процветающую пенсионную систему которой обратили внимание и отечественные финансовые специалисты, подчеркивают авторы инициативы.
С появлением в начале 2002 года новой системы обязательного пенсионного страхования, предусматривающей введение регрессивной шкалы пониженных тарифов при исчислении страховых взносов для финансирования страховой и накопительной частей трудовой пенсии с облагаемой базы оплаты труда застрахованных работников, исчисление страховых взносов стало производиться с учетом предельной величины выплат и вознаграждений, ежегодно составлявшей 415 тысяч рублей, свыше которой исчисление страховых взносов производилось по пониженному тарифу 10%.
Как следствие, введение обязательной накопительной пенсионной системы, уменьшение единого социального налога и тарифа страховых взносов до 20-22% и ряд других мер привели к постоянному дефициту средств Пенсионного фонда.
В соответствии с расчетами экспертов ПФР в случае исключения предельной величины базы при исчислении страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию общая сумма необлагаемой части базы может составить более 3 019 млрд рублей. Общая расчетная сумма страховых взносов, которые можно было дополнительно уплатить в бюджет ПФР в размере 12% с этой необлагаемой базы — 3 019 млрд рублей, в 2019 году она составила бы более 362,28 млрд рублей.
Как полагают авторы законопроекта, его реализация с начала 2019 года позволит уже к 2020 году преодолеть дефицит средств на обязательное пенсионное страхование в бюджете ПФР, а также провести поэтапное повышение среднего размера страховых пенсий до 40% от среднего заработка в стране в ближайшей перспективе.
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