Собчак попросила Верховный суд отменить регистрацию Путина на выборах

Телеведущая Ксения Собчак решила оспорить в Верховном суде регистрацию кандидатом в президенты действующего главы государства Владимира Путина, сообщается на странице "Собчак против всех" в Facebook.
"Согласно Конституции Путин не имеет права выдвигаться на эту должность, так как уже занимал ее два срока подряд. Мы также считаем, что заявление президента Медведева о поддержке Путина в 2011 году было "уникальным признанием двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой", — говорится в сообщении.
Все документы будут направлены в суд в течение ближайшего времени.
Центризбирком зарегистрировал Путина кандидатом в президенты 6 февраля, он решил пойти на выборы самовыдвиженцем.
Комментарии
Подкуйте уже эту лошадь!
Вожжа под хвост попала...
редкой наглости кобыла
Уже ВС РФ рассматривал 6 лет назад и были внесены в законодательство поправки закрывающие лазейку 2 раза подряд. Так что у ВВП это последний срок и у других более двух не будет. Так что с мозгами у ксюхи плохо.
Собчак не про это. Темная оказалась лошадка. Она говорит, что был сговор и фактически захват власти одним (!) человеком.
А друг пересмотрят эти странные поправки а?
Да кто пересмотрит, в России народ продажный