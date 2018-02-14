DJ Smash (Андрей Ширман) во время состоявшейся в среду процедуры опознания указал на экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича как на людей, причинивших ему увечья, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката артиста Евгения Васева.
Избиение музыканта произошло в клубе в Перми 10 февраля. Информацию о произошедшем инциденте подтвердил креативный директор клуба Данил Гурьянов. 12 февраля в отдел полиции № 6 в Перми "от гражданина 1982 года рождения поступило заявление о том, что в одном из заведений города ему были причинены телесные повреждения".
"Опознание состоялось сегодня. Потерпевший узнал в нападавших Александра Телепнева и Сергея Ванкевича", — заявил адвокат.
Ранее Телепнев пытался опровергнуть информацию об избиении диджея на своей странице в Facebook. Он написал, что в СМИ появилась дискредитирующая его информация, а сам он хорошо относится к творчеству музыканта.
Адвокат Васев отметил, что в ходе допроса Ширман подробно рассказал, каким образом Телепнев наносил ему травмы и где стояли все участники драки: "Потерпевший показал, куда его ударяли и с какой периодичностью, пояснил, как все это произошло".
По словам адвоката, предоставленные данные в корне меняют квалификацию преступления — дело будет рассматриваться по ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", то есть совершенное группой лиц. Соответственно, наказание, которое грозит обидчикам, составляет не три года, а пять лет.
В дополнение к показаниям потерпевшего адвокат предоставил свидетельские показания: "Вчера я лично общался с очевидцем событий. Он также опознает в нападавших Телепнева и Ванкевича".
Поиски свидетелей ведет и сам потерпевший. Музыкант опубликовал в Instagram просьбу к возможным очевидцам его избиения откликнуться, гарантировав им "полную поддержку и конфиденциальность".
В пермском отделении "Единой России" сообщили, что ситуацию с дракой в баре Перми взяли на контроль, и уточнили, что в случае возбуждения уголовного дела членство Телепнева в партии будет приостановлено.
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