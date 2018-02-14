В Курганской области сельский депутат обокрала девочку, пришедшую на прием к врачу в районную больницу, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
По данным следствия, преступление совершено в конце ноября прошлого года. Женщина незаметно вытащила кошелек из сумки потерпевшей, в котором было около шести тысяч рублей.
"Обвиняемая, находясь в коридоре детского отделения районной больницы и убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, вытащила из сумки, лежавшей в коридоре отделения на кушетке, кошелек с находящимися в нем денежными средствами в сумме около 6 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия было установлено, что сумка принадлежала несовершеннолетней, которая в тот момент находилась на приеме у врача. Кошелек и денежные средства девочке даны были матерью для совершения кредитных операций через банкомат", — говорится в сообщении.
Вину в совершении указанного преступления обвиняемая признала. Уголовное дело направлено в суд.
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