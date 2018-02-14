Правительство ужесточило правила проведения технического осмотра транспортных средств. Постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.
В новой редакции правил не допускается неисправность усилителя руля, подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля, установка на рассеиватели световых приборов окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок, демонтаж и замена предусмотренных производителем стеклоочистителей и стеклоомывателей.
Кроме того, теперь, чтобы пройти техосмотр, все транспортные средства должны быть оснащены огнетушителем и аптечкой. В предыдущей редакции упоминался только знак аварийной остановки.
Шипованные шины должны быть установлены на все колеса транспортного средства, в противном случае эксплуатация автомобиля не допускается.
Из правил исключили пункт, запрещавший допускать к эксплуатации транспортное средство, из двигателя, коробки передач, редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительных гидравлических устройств которого наблюдается каплепадение со скоростью более 20 капель в минуту.
Раздел VII "Прочие элементы конструкции" требований, предъявляемых при проведении техосмотра транспортного средства, дополнен позициями 68-82 для приведения в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза 018/2011.
Новая позиция 68 запрещает допускать к эксплуатации транспортные средства, в конструкцию которых в нарушение требований раздела 4 главы V ТР ТС 018/2011 внесены изменения.
Остальные позиции касаются соответствия технического состояния специальных транспортных средств, таких как грузовики, эвакуаторы, предназначенные для перевозки пищевых продуктов ТС требованиям, установленным ТР ТС 018/2011.
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