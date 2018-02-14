Зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев прокомментировал подачу кандидатом в президенты Ксенией Собчак жалобы на регистрацию в качестве участника выборов действующего главы государства Владимира Путина, сообщает "Интерфакс".
Булаев заявил, что законодательных препятствий для участия Путина в президентской гонке нет.
Он также выразил удивление в связи с направленной Собчак жалобой в Верховный суд РФ.
"Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ — на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича нет", — подчеркнул Булаев.
Комментарии
А разве Собчак у ЦИК спрашивала? Или он у нас с ВС совмещён по этим вопросам?