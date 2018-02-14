Депутаты фракции ЛДПР предложили увеличить обеденный перерыв на предприятиях в летнее время до двух часов. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрела в первом чтении и отклонила его большинством голосов, пишет "Парламентская газета".
Изменения предлагалось внести в Трудовой кодекс. По словам одного из авторов законопроекта, члена Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ивана Сухарева, законопроект об увеличении обеденного перерыва отражает чаяния людей. Он пояснил, что в летнее время у граждан после обеда повышается сонливость и ухудшается работоспособность.
"Чем больше человек отдохнет, тем больше сил будет для плодотворного труда", — сказал депутат.
Он отметил, что в некоторых странах уже есть сиеста или оборудованы комнаты для релаксации сотрудников, где они даже могут выместить негатив на макете руководителя. Во многих российских компаниях, особенно которые работают в IT-индустрии, созданы условия для увеличения творческой продуктивности работников, оборудованы игровые зоны.
Около года назад одна из компаний в Санкт-Петербурге ввела часовой послеобеденный сон, отметил депутат.
По его словам, законопроект поддержали Дагестан, Кабардино-Балкария, Брянская и Новгородская области - в этих регионах проживает шесть миллионов человек, а это 5% граждан России. "Законопроект является социальным и направлен на то, чтобы сохранить здоровье наших граждан", — подчеркнул депутат.
Впрочем, большинство депутатов инициативу не поддержали. По словам первого зампреда Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко, авторы законопроекта утверждают, что сокращение рабочего времени исключает нагрузки на организм во время жары. Но на работодателя уже возложены обязанности по созданию микроклимата и обеспечению безопасных условий труда, сказал депутат. Он отметил также, что правительство не поддерживает проект закона.
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