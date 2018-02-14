Первые дебаты кандидатов в президенты пройдут 26 февраля на "Радио России" с участием Владимира Жириновского (ЛДПР), Павла Грудинина (КПРФ) и Бориса Титова (Партия роста). Об этом говорится в графике распределения между кандидатами и выдвинувшими их партиями бесплатного теле- и радиоэфира, который утвержден на заседании ЦИК 14 февраля.
Дебаты на "Радио России" стартуют в 13:10 и завершатся в 13:58 по московскому времени.
Бесплатный эфир для агитации кандидатов предоставляют пять федеральных телеканалов: "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, "ТВ Центр", Общественное телевидение России (ОТР) и три радиостанции: "Радио России", "Маяк" и "Вести FM".
27 февраля начнутся дебаты на ОТР, 28 февраля — на Первом канале, "России 1", радиостанциях "Вести FM" и "Маяк".
С 1 марта кандидаты придут в гости на каналы "Россия 24" и "ТВ Центр".
Период агитации в СМИ начнется 17 февраля. Бесплатное время будет предоставляться с 19 февраля только по рабочим дням. Дебаты начнутся со второй недели агитационного периода в СМИ, а с 19 февраля по телевидению и радио будут транслировать агитационные ролики кандидатов. При этом в первую неделю агитационного периода ролики будут транслироваться в меньшем объеме, чем в последующие.
В дебатах на федеральном уровне выразили желание принять участие все зарегистрированные кандидаты в президенты, кроме самовыдвиженца Владимира Путина. На региональном телевидении и радио за Путина будут говорить его доверенные лица.
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