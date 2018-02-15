Ураган, пронесшийся над Южной Кореей накануне, изрядно спутал планы организаторов. В частности, были отменены соревнования у горнолыжников, перенесена женская биатлонная гонка.
Ураган на Олимпиаде. Здесь видно как людей сносит и они убегают pic.twitter.com/LTG9I7cdZl— СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 14 февраля 2018 г.
В олимпийской деревне с домов ветром срывает баннеры #ОИ2018 #Olympics pic.twitter.com/llig4Tfus4— СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 14 февраля 2018 г.
Тем не менее большая часть медалей в среду все-таки была разыграна, но россияне ожидаемо остались без наград. Так, в конькобежном спорте у женщин на 1000 м Ангелина Голикова стала только 22-й. В лыжном двоеборье у мужчин Эрнест Яхин после прыжков с трамплина шел в середине таблицы — на 21-м месте, а вот лыжную гонку провел значительно хуже. Как следствие – итоговая 38-я строчка в протоколе. В санях-двойках у мужчин наш дуэт Денисьев-Антонов стал 11-м.
В этот день россиян порадовали только фигуристы. У спортивных пар прошла короткая программа. Наши главные звезды — Евгения Тарасова и Владимир Морозов — пока идут вторыми, уступая 0,71 балла китайскому дуэту.
Одной строкой
Женская сборная России по керлингу неудачно стартовала на Олимпиаде. В первый игровой день последовало поражение от британок — 3:10.
Ну и, пожалуй, главным разочарованием дня стало поражение российских хоккеистов, располагающих немалым числом звезд, от словаков со счетом 2:3. Причем по ходу игры наши вели 2:0, но уже в первом периоде растеряли это преимущество.
Хоккей. Мужчины. Россия-Словакия 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
Шайбы: 02:54 Гавриков (Войнов, Широков) — 1:0; 04:08 Капризов (Гусев) - 2:0; 16:05 Олвецки (Граняк) — 1:2; 17:55 Бакош — 2:2; 48:30 Черешняк, бол. (Хашчак, Бакош) — 2:3.
14 февраля 2018 г.
2:0 — Кирилл Капризов 🏒#РоссияВМоемСердце #ОИ2018 pic.twitter.com/5hBpfmvFHA— Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.
Что посмотреть на Играх 15 февраля
В первую очередь — завершение турнира у спортивных пар в фигурном катании. В 08:30 по Барнаулу стартует произвольная программа. Понятно, что наши Морозов и Тарасова возьмут медаль, а какую — станет известно чуть позже.
В четверг на Играх пройдут сразу две биатлонные гонки — у мужчин (на 20 км) и женщин (на 15 км). Это именно тот вид программы, где наши имеют хотя бы теоретические шансы зайти в призы. Дело в том, что каждый промах в этой гонке — не штрафной круг, как обычно (он занимает порядка 17-19 секунд), а лишняя минута к итоговому результату. Начало у женщин в 14:15 по Барнаулу, у мужчин в 18:20.
Лыжи. 10 км свободным стилем у женщин. Старт в 13:30. В свете последних успехов наших лыжниц эту гонку будем смотреть со сдержанным оптимизмом. Главная надежда – Анастасия Седова.
Сноуборд. Мужчины, дисциплина борд-кросс — в 12:45. Здесь шансы на медаль имеет Николай Олюнин.
Игровые виды спорта
Керлинг. Женщины. Россия — Китай в 07:05
Хоккей. Женщины. Россия — Финляндия в 14:40
Медальный зачет
Комментарии
Давно заметил,как только начинают "орать",что золотая медаль практически в кармане-жди фиаско.
вчера решила поболеть....в итоге заболела злостью, это ж надо быть такими растопырами, вместо того, чтобы давить, используя преимущество в шайбах- расслабились.....типа-победа в кармане, а словаки развели их как пацанов на семечки...тьфу на них (росхокков)
три раза
а что произошло? ну потренировались. всё равно в четвертьфинал уже вышли.
и что стенать про хоккей. Сейчас выкладываться и не надо
Сейчас выкладываться и не надо
Может и не надо, но и балет на льду после преимущества
в две шайбы не надо катать!!!
Не так страшно, что проиграли, гораздо хуже то, что нет игры никакой. Три с лишним недели без соревновательной практики не прошли даром.
А ещё через две недели команды, борющиеся за выход в ПО, после пятинедельного перерыва выйдут на лёд на две решающие игры. Что они смогут показать? Страшно, что творят с нашим хоккеем путинские неучи с мешками денег.
на этой Олимпиаде нет сборной России, а потому мне поровну вообще что там происходит.
что творят с нашим хоккеем путинские неучи
Ну да, конечно, Путин виноват, кто б сомневался! А кто ещё помнит - даже в советское время наша команда порой уступала чехословакам. У них всегда на уровне хоккей был.
15.02.2018 09:21
Геноцид Эклеров
на этой Олимпиаде нет сборной России, а потому мне поровну вообще что там происходит.
Поручик, я пять верст бежала за вашей каретой, что бы сказать вам о своем безразличии. ))
Хоккеисты играют как умеют, а умеют они гораздо меньше чем советские парни. Из этой команды в сборную СССР мог попасть только Ковальчук - в 3 или 4 тройку. Поэтому никаких гарантий - могут победить любого соперника и любому проиграть...
15.02.2018 09:31
- гость -
ваше дело.
лично я не смотрел игру, и счет узнал лишь из новостей по утру.
и впредь смотреть не собираюсь.
Не хоккеисты а фигуристки-практикантки осталось только тулупы с акселями начать крутить, а про 2 шайбы просто выкинутые к зрителям и в сумме 4 мин. штрафа вообще слов нет, матерился вместе со Знарком, такое впечатление что они в команде первый раз встретились - не сыгранность полная!
А что вы хотите! В 90-е и двухтысячные под корень уничтожался детский спорт как таковой. Секции и спортшколы массово закрывались, по своим детям помню. Вот и неоткуда было хорошим хоккеистам, мастерам, взяться! Только вот последнее десятилетие что-то стало меняться. Наблюдаем под окном тренировки пацанчиков из хоккейного клуба "Метеор", такие схватки и баталии на льду, игры, турниры... Но пока ещё эти мальчишки подрастут...
Когда нет команды, нет победы, даже если там звезды...
Зачем им побеждать, травмировать себя, и садиться на скамью запасных? -за это не платят!