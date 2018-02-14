Минимальную почасовую оплату труда не будут устанавливать взамен выплаты зарплаты ежемесячно. Соответствующий законопроект был отклонен Госдумой в первом чтении, пишет "Парламентская газета".
По словам члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олега Шеина, тема зарплаты является главной в любой повестке: "Это вопрос о том, какую плату получают люди, и сегодня российский работник заранее обречен на то, чтобы получать мало денег".
Депутат пояснил, что в законопроекте предлагалось установить минимальный почасовой размер оплаты труда, а также установить минимальный размер соцстрахования не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.
"Мы предлагаем из действующего подхода сделать так, как делают в странах Европы, где применяется почасовая зарплата. Такая почасовая ставка должна составлять сто рублей в час. Это планка, которая предполагает, что мы хотя бы догоним такие страны мира, как Албания, Болгария и бедные провинции КНР", — пояснил парламентарий.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасов отметил, что в законопроекте предлагается сохранить действующий минимальный размер оплаты труда и применять его для определения пособий по временной нетрудоспособности.
"Вносимая инициатива может разрушить многие элементы системы гарантии в области оплаты труда. Четыре субъекта дали отрицательные отзывы, остальные никак не выразили своё мнение, Правительство не поддерживает, а правовое управление палаты имеет ряд существенных замечаний", — Тарасов.
Он также добавил, что почасовая минимальная заработная плата устанавливается там, где низкооплачиваемые работники нанимаются на короткий срок: "В иных странах заключаются, как правило, бессрочные договоры и используется месячная зарплата".
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