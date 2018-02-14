Сборная России по хоккею неудачно стартовала на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Подопечные Олега Знарка уступили команде Словакии (3:2), не сумев удержать добытое в первом периоде преимущество в две шайбы.
Знарок прокомментировал поражение своих подопечных в матче с командой Словакии на Олимпийских играх, пишет "Газета.RU".
"Сами отдали игру. Здесь и так все ясно. Какую ошибку хотелось бы исправить? Все, что совершили, я беру на себя. Никого персонально наказывать не будем. Это моя команда. Мы решили, что игра после 0:2 сделана. Решили, что все хорошо. Может, чуть подрасслабились. Лично я и представить не мог такое развитие событий. Думал, сейчас забьем еще, и все будет нормально. И первый, и второй пропущенные голы явились следствием ошибок", — объяснил поражение российский тренер.
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