Первый канал в связи с рекомендациями Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отложил показ четвертой серии документального фильма режиссера Оливера Стоуна "Путин", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.
"Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов", — отметили в пресс-службе.
Как было отмечено, Первый канал считает "важным прислушаться к мнению ЦИК": "В связи с вещанием на разные часовые пояса мы не можем изменить текущую сетку — в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Но принимаем решение отменить завтрашний показ финального эпизода".
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила Первому каналу отложить показ документального фильма Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине до окончания избирательной кампании.
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