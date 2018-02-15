Эффективный метод диагностики туберкулеза, который был открыт российскими учеными и основан на анализе крови, планируется зарегистрировать в конце текущего года, передает ТАСС.
Об этом сообщил заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, руководитель проекта Артем Ткачук.
В настоящее время в России есть два способа диагностики туберкулеза — это проба Манту и Диаскинтест. Однако порядка 30% родителей добровольно отказываются от проведения исследования по этим методам, поскольку они в ряде случаев показывают ложноположительный результат, отметил Ткачук.
Он подчеркнул, что возникает необходимость в появлении более точных тестов на туберкулез: "Мы с нашими коллегами из Омского медицинского университета разработали такой тест. Я надеюсь, что уже в конце этого года мы его зарегистрируем".
Экспериментальная диагностика базируется на результатах анализа крови, степень достоверности составляет около 95%, добавил Ткачук.
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