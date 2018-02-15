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"Спасибо Путину за все": дети заставили учительницу поддержать Путина

, ИА "Амител"
"Россия выбирает Путина", "Мы голосуем за Путина", "Спасибо Путину за все", "Спасибо Путину, что он есть"

В первой школе поселка городского типа Белиджи Дагестана учительница провела с учениками акцию в поддержку президента России Владимира Путина, пишет ZNAK.

Администрация Дербентского района опубликовала отчет об этом на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте", однако позже удалила запись.

На плакатах, которые держат дети и педагог, написано: "Россия выбирает Путина", "Мы голосуем за Путина", "Спасибо Путину за все", "Спасибо Путину, что он есть". Некоторые ученики прячут свое лицо на снимках.

Пост был удален после звонка в школу. Директор учебного заведения сразу же заявил, что сами дети заставили учительницу провести эту акцию, причем никто и не подозревал, что существует запрет агитации в школе. Центризбирком пока не прокомментировал данную ситуацию. Напомним, что по российскому закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" к агитации запрещено привлекать лиц, "не достигших на день голосования возраста 18 лет". 

 

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.02.2018 06:33
- гость -

Гадость.... Младенец с тату Язапутина еще не появился?

2  0
15.02.2018 06:34
- гость -

Вчера журналист Александр Головенко по просьбам коллег направил обращение к председателю Центризбиркома РФ Э.А.Памфиловой.

Выдержки:

"Не оправдались надежды людей на возвращение в избирательном бюллетене графы «против всех» и порога явки. Очевидно, это задача будущих поколений.
Как Вы сами знаете, Центризбирком РФ неконституционен.

Его нет в Конституции РФ, и она не наделила его правом и полномочиями по проведению президентских и парламентских выборов.

Следовательно, все проводимые под эгидой ЦИКа выборы неконституционны. Так же это, Элла Александровна, или как-то иначе? Как быть с этой коллизией?

Вашей должности главы ЦИКа в Основном законе страны нет. Так насколько, спрашивают люди, легитимна Ваша подпись в удостоверениях кандидатов в президенты?

И еще об одной деликатности. Как известно, Центризбирком является структурным подразделением Администрации президента.

Руководители и сотрудники ЦИКа получают от нее зарплату, премии, квартиры, ЦКБ, путевки, прочие льготы и привилегии.

То есть в народе говорят: «ЦИК полностью починен Путину и никогда против его воли не пойдет». Как же, в самом деле, сделать ЦИК независимым ни от какой власти, в том числе и президентской?"

0  0
15.02.2018 06:36
- гость -

Забытая всеми школа, в которой очень давно не делался ремонт, худо с отоплением, решили, что так оно и должно быть!
Да их посто заставили и по выражению их лиц они этому не рады.

0  0
15.02.2018 06:38
многодетный

Директор учебного заведения сразу же заявил, что сами дети заставили учительницу провести эту акцию, причем никто и не подозревал, что существует запрет агитации в школе.
___________________________________________________________________________

Не дети , а садисты какие-то, бедную учительницы заставили.... Мнение ЦИК в данном случае не интересует, такую учительницу увольнять в обязательном порядке, хочешь высказать свою позицию к тому или иному кандидату- пожалуйста, но не надо детьми прикрываться, мода какая-то дурная пошла , брать детей и показывать как все любят Путина. Сразу вспомнилась недавняя песня " Дядя Вова , мы с тобой"

2  0
15.02.2018 07:12
- гость -

Дети-самая откровенная часть населения )

0  0
15.02.2018 07:43
Здравый!

За такие нарушения снимать к чертям с выборов кандидата, чтоб другим уроком было!!!

1  0
15.02.2018 08:01
- гость -

Как все напоминает мое детство: спасибо Сталину, родной коммунистической партии, Политбюро ЦК КПСС!

2  0
15.02.2018 08:08
гость

Спасибо товарищу Сталину и Ленину за наше счастливое детство.
Учитель наверняка не причем, тут кто то повыше замешан.

1  0
15.02.2018 08:11
гость

Вы посмотрите на их лица, так только под дулом автомата смотрят, да еще и половина лица закрывает. Пора закрывать эту П....скую лавочку.

1  0
15.02.2018 08:27
Иsтина

Да и вообще надо не учитывать голоса с Кавказских республик. Там ведь как шаман / имам / полевой командир скажет так и проголосуют...

1  0
15.02.2018 08:31
Иsтина

15.02.2018 07:43
Здравый!

Здравая мысель

0  0
15.02.2018 09:11
- гость -

дети заставили учительницу поддержать Путина

Они её пытали? Слишком много у детей прав появилось и абсолютно никаких обязанностей. Осатанели они в своей распущенности. Ну и какой-то не очень это пиар.

1  0
15.02.2018 09:11
гость

а лица то какие у всех счастливые, ммм...

0  0
15.02.2018 09:14
Геноцид Эклеров

15.02.2018 06:34
- гость -

что нам надо знать о некоем Головенке?
С 1978 по 1998 гг. - спецкор газет "Социалистическая индустрия", "Правда".
В н.в. - обозреватель общероссийского еженедельника "Патриот".
Член Союза журналистов СССР с 1983 г.

надеюсь вы поняли какой бред вы перепостили?

по сабжу: это очевидная глупость на местах. на Кавказе всегда всё было с перегибом.
но это ничем не хуже, чем агитация школоты Ололёшей.
и то, и другое плохо.

0  0
15.02.2018 09:50
- гость -

"В первой школе поселка городского типа Белиджи Дагестана..."
____________
Так-то всё ясно.

15.02.2018 09:14
Геноцид Эклеров


"...по сабжу: это очевидная глупость на местах. на Кавказе всегда всё было с перегибом..."
_________
Но это не значит, что это норма.

0  0
15.02.2018 09:58
Геноцид Эклеров

15.02.2018 09:50
- гость -
никто нормой это и не называет. так быть не должно.
это и формальное нарушение избирательного законодательства, и по смыслу несусветная глупость.

0  0
15.02.2018 10:10
- гость -

Зато потом,когда подрастут, им деда Вова разрешит в масквабаде на свадьбах, и просто так стрелять!

0  0
15.02.2018 10:18
- гость -

Пора уже этого кандидата снимать - ураганит не по детски...

0  0
15.02.2018 10:18
- гость -

Когда их дети подрастут, их этой фотографией будут стыдить при устройстве на работу и продвижении в карьере

0  0
15.02.2018 10:24
Геноцид Эклеров

15.02.2018 10:18
- гость -
а может руководство школы и учителя наказать? тех,кто это и устроил?

0  0
15.02.2018 10:35
- гость -

А мы голосуем против! Путин не достоен быть президентом. Он побеждает на выборах, а послушаешь-никто его не выбирал.

0  0
15.02.2018 10:58
- гость -

Чёйта сразу недостоен та? Ишо как достоен-достоенньей та и нету никаво.

0  0
15.02.2018 11:39
- гость -


15.02.2018 10:24
Геноцид Эклеров

15.02.2018 10:18
- гость -
а может руководство школы и учителя наказать? тех,кто это и устроил?
__________
А вы уверены, что это руководство школы?
Там за кадром, по-ходу, три пока ещё не осужденных министра с золотыми автоматами стоят.

0  0
15.02.2018 11:44
Геноцид Эклеров

15.02.2018 11:39
- гость -
тогда почему в других школах этого флеш-моба не было?
обычная погоня в лизоблюдстве конкретных исполнителей.

0  0
15.02.2018 12:20
- гость -

15.02.2018 10:58
- гость -
Чёйта сразу недостоен та? Ишо как достоен-достоенньей та и нету никаво.

Та и не нада. Один хрен, к власти только ворюги и рвутся.

0  0
15.02.2018 12:39
- гость -


15.02.2018 11:44
Геноцид Эклеров

15.02.2018 11:39
- гость -
тогда почему в других школах этого флеш-моба не было?..
___________
Ну дык сколько их, министров-то, в Дагестане на свободе осталось? Не разорваться же ему. Остальные-то уже слегка осУжденные.

0  0
15.02.2018 13:15
М

тупой друг хуже умного врага

0  0
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