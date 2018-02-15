Депутаты Заксобрания Новосибирской области обратились к мэрии с предложением назвать в честь Героя России Романа Филипова одну из улиц города, пишет REGNUM .
Инициатива принадлежит зампредседателя комитета, депутату от Ленинского района Новосибирска Олегу Сметанину. "Поддержать предложение назвать улицу в Новосибирске именем погибшего в Сирии летчика Воздушно-космических сил Романа Филипова", — говорится в отзыве комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам.
"Роман Филипов совершил подвиг, не захотел ценой позора и унижения сохранить свою жизнь. Он спас честь Родины, доказав еще раз, что наши воины — лучшие в мире, а самопожертвование для них – норма. Несмотря на то, что у Романа Филипова остались жена и четырехлетняя дочь, он принял это непростое решение. Он должен быть примером для многих поколений, его имя должно быть увековечено", — сказал Сметанин на заседании комитета.
"Поэтому я предлагаю в честь героя Филипова улицу какую-то назвать. Возможно, для этого стоит выбрать новые постройки какие-то, но каким-то образом увековечить память героя", — уточнил депутат.
Су-25 Романа Филипова был сбит в сирийском районе Идлиб 3 февраля 2018 года. После катапультирования он отстреливался от боевиков и при угрозе захвата в плен подорвал себя гранатой. 6 февраля был похоронен в звании Героя России.
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Герой России Роман Филипов - новосибирец?