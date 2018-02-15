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"Вывод сделан": губернатор о ситуации в селе Кусак и системе ЖКХ в крае

, ИА "Амител"
Губернатор рассказал, что делается в Алтайском крае, чтобы избежать ЧП, подобного тому, которое произошло в селе Кусак

"Из того, что произошло в селе Кусак Немецкого национального района, мы выводы уже сделали", — сказал губернатор Алтайского края Александр Карлин во время "Медиалога", который состоялся 14 февраля.

Напомним, в период с 30 января по 2 февраля в селе Кусак произошла авария на теплосетях, в результате чего жители остались без тепла.

Глава региона отметил, что всего на восстановительные работы в этом селе из краевого бюджета было направлено более трех миллионов рублей. А в целом на Немецкий район в рамках подготовки к зиме в 2017 году было выделено 27 млн рублей, так как ситуация в данном районе довольно сложная. В частности, в селе Гальбштадт было проложено два километра новых теплосетей, в селе Николаевка переложено 1,5 км теплотрассы, были проведены работы и в селе Редкая Дубрава. А в селе Кусак  на котельной провели ремонт технологического оборудования в котельной.

Причем, как отметил Александр Карлин, работа этой котельной экономически не оправдана для села в 600 домов. Она больше похожа на небольшую ТЭЦ, и чтобы обеспечить ее экономическую эффективность, тарифы должны быть в три-четыре раза  выше, чем в среднем по краю. А сейчас они ниже средних. При этом, по словам главы региона, среди жителей села очень низкая платежная дисциплина – люди имеют большие долги по оплате за то же отопление.  

Теплосети, по словам губернатора, в селе Кусак представляют собой "странную конструкцию в наземном исполнении", причем часто вся эта конструкция самодельная. Сети были возведены более 30 лет назад, и с тех пор должного ухода за ними не было.

Все это в совокупности и привело к аварии на магистрали, последствия которой устраняют до сих пор. На данный момент центральное отопление в селе  восстановили в 312 из 375 пострадавших жилых домов. В 63 домах отогревают и заменяют сети отопления.

Однако, по словам губернатора, жители также должны проявлять заботу о своем благополучии. "В том же Кусаке более 300 жилых домов, которые подключены к магистрали, имеют печное оборудование. Но при этом у хозяев не было в запасе даже нескольких охапок дров. О чем еще говорить? И мы были вынуждены завозить топливо, бесплатно его раздавать. Причем сюда приезжали жители из других сел Немецкого района и пытались тоже бесплатно получить дрова и уголь. Наши спасатели заносили это топливо в дома и даже топили печи – то есть делалось все, чтобы помочь людям", — отметил Александр Карлин.  

Губернатор отметил, что проблема старения тепловых сетей в Алтайском крае стоит остро. На данный момент в крае протяженность тепловых сетей составляет 2 900 км. Из них 1100 км уже выработали сроки эксплуатации: "Это примерно 40% от всех сетей. И в любой момент на этом участке можем ожидать любого сюрприза".

"Проблема старения в коммунальном хозяйстве – это проблема не одного года. Десятилетиями средства в содержание, ремонт и реконструкцию теплосетей не вкладывались. Мы сейчас планомерно стараемся решать эту задачу", — подчеркнул Карлин.  

Губернатор напомнил, что еще несколько лет назад проспект Космонавтов в народе называли "долиной гейзеров" из-за вечного тумана и повреждений на теплосетях. В результате большой работы, во время которой в ремонт были вложены миллиарды рублей, ситуацию удалось исправить. В 2005 году были проблемы в Бийске, которые тоже теперь решены.

В Рубцовске также ситуация выровнялась. На данный момент, по словам губернатора, есть вопросы по отдельным жилым домам, и то потому, что управляющие компании и товарищества собственников жилья не встроились вовремя в работу. "В магистрали теплоноситель в должных параметрах, станция работает надежно. Просто осенью и в начале зимы нужно было заняться доводкой и регулированием. Но не все вняли нашей просьбе", — пояснил губернатор.      

"Еще пять лет назад были большие проблемы в Алейске, о которых сегодня жители не вспоминают. Решены проблемы по Славгороду, Яровому, по Камню-на-Оби. Занимаемся мы и сельскими территориями, хотя они выстроены по модели, которая не входит ни в какие параметры", — сказал Карлин.

"В крае работает региональная программа по развитию ЖКХ на территориях, в которую транслируются очень серьезные средства. Кроме того, мы стараемся привлекать средства федерального бюджета, чтобы влиять на положение дел на наших сельских территориях", — отметил губернатор.

Благодаря проведенной работе региону удалось выдержать испытания аномальными морозами.  

Тем не менее это вопросы из зоны ответственности муниципалитетов, считает губернатор. "Мы им оказываем содействие. Но, к сожалению, часто оказывается так, что мы за них ведем эту тему. Повторяю – помогать будем и помогать больше, но ожидаем от руководителей более четкой организации работы и повышенной ответственности  в этой сфере".    

В 2018 году в регионе продолжат строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоснабжения в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Всего на эти цели предусмотрено более 200 миллионов рублей. На эти деньги будут менять ветхие тепловые сети и изношенное оборудование.


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Комментарии

15.02.2018 09:07
из Змеиногорска

Трубу на котельной в г Змеиногорске по ул Пугачева поставьте Она рухнула и кочегары бросают в топку уголь и выбегают из котельной. Весь дым через ворота уходит. В домах всю зиму дубак. Сделайте пожалуйста выводы

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15.02.2018 10:39
- гость -

Вывод средств за бугор, сделан.
Старость здесь проводить не вариант.

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