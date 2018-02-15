Саночник Семен Павличенко, выступающий на Олимпиаде в Пхёнчхане, рассказал, что руководство российской команды приняло решение отправить его домой раньше намеченного срока, сообщает "Р-Спорт".
"Причины моего раннего отъезда нет. Купили билет и отправили на почту. Написали сообщение, билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает – ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтоб дома раньше оказался", — прокомментировал ситуацию Павличенко.
Ранее он рассказал о конфликте, возникшем между его личным тренером Эдуардом Бурмистровым и главным тренером Альбертом Демченко.
По словам спортсмена, главный тренер не давал ему использовать сани, на которых он показывал более быстрое время, а также запрещал другому члену сборной России Роману Репилову общаться с Павличенко.
Ранее в тот же день на Олимпийских играх прошли соревнования по санному спорту среди мужчин-одиночников. Россию представляли Репилов, Степан Федоров и Павличенко, занявшие 6-е, 14-е и 15-е места соответственно.
Семен Павличенко — действующий чемпион Европы.
Комментарии
санки отобрали.
сволочи!
понабрали Альбертов во все сферы, а теперь как лебедь рак и щука...
Капец какой то вам МОКа не хватает что ли? Еще и в команде сраться начали!