Замглавы Центризбиркома Николай Булаев заявил, что более 600 тысяч избирателей уже проинформировали избирательные комиссии о желании проголосовать в день выборов президента на другом избирательном участке, а не по месту прописки, сообщает РИА "Новости".
"Почти 617 тысяч избирателей сегодня правом этим воспользовались", — сообщил Булаев на заседании Центризбиркома.
По его словам, эти граждане направили в комиссии разных уровней соответствующие заявления. Точное число подобных заявлений по состоянию на 10 утра 14 февраля составило 616 тысяч 755.
Речь идет о примерно 0,8% от общего количества россиян, достигших 18 лет (и старше) — возраста, необходимого для участия в выборах.
В ходе президентской кампании этого года впервые на федеральных выборах используется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.
Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг 31 января начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые 18 марта хотят проголосовать там, где они будут находиться. Участковые избиркомы начнут принимать аналогичные заявления с 25 февраля, так что число таких граждан в ближайшее время вырастет значительно.
Комментарии
И все как один за Путина!
Да, уж - без махинаций не могут...
Карусель набирает обороты!
Один раз уже обделались с автоматическими урнами для голосования.
Выяснилось, (как-то неожиданно, да?), что именно на тех участках, где большинство выбрали "146%", не было этих ссамых автоматических урн, и проголосовало к примеру 10 тысяч, хотя избирателей на этом участке 2 тысячи.
А где это шляются вот эти 600 000 человек? Вы где шляетесь?