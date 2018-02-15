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Путин рассказал о преимущественном коллективизме русского народа

, ИА "Амител"
Коллективизм отличается от стадности тем, что каждый человек может выделяться своей индивидуальностью

Фото: business-vector.info

Президент РФ Владимир Путин заявил, что одним из конкурентных преимуществ русского народа является коллективизм, сообщает РИА "Новости".

"Будущее во многом будет зависеть от умения людей, которые решают те или иные задачи, работать в коллективе. И мне думается, что в этом смысле у нашей страны есть определенное преимущество", — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что в русском характере присутствует "очень существенная составляющая коллективизма".

"В других странах ценится, прежде всего, индивидуальный успех, что чрезвычайно важно. Но у нашего народа все-таки элемент коллективизма очень сильно присутствует в сердце, в душе. И это становится одним из конкурентных преимуществ сегодняшнего дня", — добавил глава государства.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.02.2018 07:28
- гость -

Как были стадом баранов, которые то с вилами валили на царя Николашку, то поддерживали линию большевиков, потом линию компартии с Лениным, Сталиным, далее предводителя победивших толпу еврейских олигархов подполковника КГБ. Стадный инстинкт-национальная черта России.

0  0
15.02.2018 07:51
- гость -

Чем отличаются выборы в России и США? В Америке каждый человек голосует за свое, а в России за идею и вождя, который приведет то к коммунизму, то к победе олигархического капитализма.

0  0
15.02.2018 08:14
- гость -

А откуда он знает о конкурентных преимуществах русского народа?

0  0
15.02.2018 08:15
гость

Врет и не краснеет, нет уже этого, теперь у нас как на западе каждый сам за себя.
Как поработать хрен кого найдешь, как халявку и бабло получить, так сразу все первые и очередь чуть не вчера занимали.
Правильно пишет 15.02.2018 07:28 - гость - , как были, так и остались.

0  0
15.02.2018 08:17
- гость -

15.02.2018 07:28
- гость -
Как были стадом баранов, которые то с вилами валили на царя Николашку, то поддерживали линию большевиков, потом линию компартии с Лениным, Сталиным, далее предводителя победивших толпу еврейских олигархов подполковника КГБ. Стадный инстинкт-национальная черта России.
_____________________________________________________________________
Подумал бы каждый житель края-что сделал для края (не для Москвы) и каждого человека, для труженика, пенсионера, инвалида господин Путин? И что конкретно обещает в программе для каждого каждый кандидат в президенты. Но кто же сейчас читает эти программы и кто выполняет свои обещания?

0  0
15.02.2018 08:43
Сталинский Сокол

Как сладко поет эта бездарность. Так хочется опять в кресло, что сразу вспоминаем о народе. Нет! Грудинин Наш Президент!!!!!

0  0
15.02.2018 09:08
Геноцид Эклеров

15.02.2018 07:51
- гость -
Чем отличаются выборы в России и США?

чучело, ты в курсе, что в США за президента голосуют не избиратели, а выборщики?
хоть бы матчасть покурил.

0  0
15.02.2018 09:39
Эклеру от чучела

чучело, ты в курсе, что в США за президента голосуют не избиратели, а выборщики?
хоть бы матчасть покурил.
__________________________________________________________________
Курить бросил 25 лет назад. Вам не мешало бы поинтересоваться, как идет предвыборная кампания в США, как каждый кандидат в президенты ездит по стране и добывает голоса избирателей, которые в свою очередь передаются выборщикам, как в России когда-то были наказы депутатам. Вы видели когда-нибудь, чтобы Путин приезжал в Алтайский край и рассказывал о своей предвыборной программе и обещал что-то жителям?

0  0
15.02.2018 09:44
Геноцид Эклеров

Ту чучело
Про поездки Путина:
Владимир Путин, объявивший о своем участии в выборах в качестве самовыдвиженца, намерен продолжить турне по регионам. В течение ближайших трех недель он может посетить восемь регионов, рассказали два источника РБК, близких к администрации президента. Региональное турне президента началось с поездки в Тверь 10 января. В ближайших планах главы государства — посещение Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где пройдут мероприятия, посвященные годовщине прорыва блокады, поездки в Екатеринбург и Казань, сказали собеседники РБК. По словам одного из них, не исключено также посещение Ульяновска. В первых числах февраля Путин может посетить Ростов-на-Дону и Волгоград. 2 февраля в Волгограде состоится празднование 75-летия победы в Сталинградской битве. Соответствующий указ президент подписал еще год назад. В большинстве городов, которые намерен посетить глава государства, летом пройдут мероприятия чемпионата мира по футболу — это Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Волгоград.


0  0
15.02.2018 09:46
Геноцид Эклеров

ту чучело
а ты сам посмотришь количество случаев, когда волеизъявление народа в США не совпадало с мнением выборщиков?

0  0
15.02.2018 10:04
- гость -

Коллективизм - это то, что отличает высоко-развитых людей от дикарей.
Успех общества напрямую зависит от его коллективизма.
Народ, у которого индивидуализм прежде всего, проиграет народу с общественным приоритетом .

0  0
15.02.2018 10:16
- гость -

В США две совершенно одинаковые партии (созданы для хоть какой-то видимости демократии). Кандидата в президенты могут выдвинуть только эти партии (в теории, конечно, кто-то ещё может выдвинуть, но всем ясно, что их шансы равны нулю, последний такой кандидат был в 30-х годах и властям даже пришлось его убить). И даже этих уже заведомо проверенных людей выбирает всё равно не народ (чтоб уж точно ничего не пошло не по плану). Таким образом, в США ни малейших признаков демократии нет, а имеется однопартийная тоталитарная система с марионеточным "президентом".

0  0
15.02.2018 10:39
- гость -

В Кремле и госдуме тоже стадо . Только целое стадо воровдармоедов. Всё не нажрутся и ведь не давятся. Стадо жадное, крепкое, так просто на мясо не уйдёт.

0  0
15.02.2018 10:56
- гость -

Успех общества напрямую зависит от его коллективизма.
Народ, у которого индивидуализм прежде всего, проиграет народу с общественным приоритетом .
_____________________________________________________________
Еврейский ельцинский переворот почему тогда произошел, а потом Березовский-Чубайс привели Путина к власти без всяких выборов? Из-за коллективизма евреев-будущих олигархов?

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15.02.2018 13:24
Павсекакий

А чего он тогда так не любит, когда народ на митинги собирается спросить сообща с властей за беспредел? Майданов боится? Это ж всё коллективные мероприятия. Один в поле не воин, чтобы прогнать узурпаторов нужен большой коллектив.

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