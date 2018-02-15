46 пострадавших дольщиков в Алтайском крае смогут претендовать на бесплатное получение в собственность земельных участков. Речь идет об участниках строительства многоквартирного дома по адресу: Барнаул, проезд Канатный, 46б. Об этом сообщил во время "Медиалога" 14 февраля губернатор региона Александр Карлин.
Он отметил, что утвердил изменения в краевые законы, направленные на защиту дольщиков. Согласно нововведениям, пострадавшим будут предоставлять в собственность земельные участки под строительство частного дома.
При этом губернатор отметил, что в регионе таковыми пока могут признать только граждан, вложивших свои деньги в дом по проезду Канатному.
"Этот застройщик признан виновным в уголовном деянии. Сейчас в отношении юридического лица ведутся процедуры банкротства. Среди дольщиков этого юрлица числятся 46 граждан. Если им возместят долю менее 30% от суммы, вложенной в строительство, они могут подать заявку на получение земельных участков", — пояснил глава региона Александр Карлин.
Что касается других проблемных ситуаций, то там работа ведется и дома все-таки достраивают. Так, на прошлой неделе был сдан дом на улице Антона Петрова в Барнауле, который возводил "Стройгаз". Под серьезным контролем ведутся работы и в "Демидов-Парке". Кроме того, по словам губернатора, несколько проблемных домов курирует администрация Барнаула: их достраивает структура, подконтрольная властям муниципалитета.
Губернатор подчеркнул, что в крае стараются не допускать подобных ситуаций. При этом Александр Карлин выразил надежду, что долевого строительства вскоре больше не будет.
"Институт долевого строительства подходит к логическому финалу. По инициативе президента страны он прекращает свое существование. Впредь граждане не будут кредитовать строителей. Строителям нужно учиться работать в обычном, как все коммерческие организации, формате — брать деньги не у людей, а у банков. С банками не забалуешь так, как некоторые строители позволяли себе баловаться с гражданами", — подчеркнул Карлин.
Комментарии
Соответственно и цена будет совсем другая после сдачи дома. все для народа!
В УПК РФ могут быть внесены поправки, которые существенно расширят полномочия ФСБ РФ. В частности, у контрразведчиков появится право возбуждать уголовные дела в отношении спецсубъектов - прокуроров, руководителей следственных органов, следователей и адвокатов «вне зависимости от категории преступлений». Сейчас полномочиями начинать расследования в отношении спецсубъектов имеет исключительно СК РФ.
вот счастье-то привалило - вместо квартиры земля на выселках! )
Дважды обманутые дольщики...
А многодетным когда земельные участки раздадут? До обманутых дольщиков, или после?
Дважды обманутые дольщики...
Единожды. Если человек не специалист на подобие банковских оценщиков, которые перед выдачей кредита рассчитают все риски, изучат баланс и подноготную строительной компании, проведут анализ рынка, оформят залог, где надо застрахуют.... то нечего и лезть с кредитованием строительства. Да, это не покупка будущей квартиры, а кредитование строительства дома на свой страх и риск. А выдача земельных участков таким рисковым - это просто добрая воля государства, даже шик.