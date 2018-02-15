Фото: adm-yeisk.ru
Жителей столицы Алтайского края ждут заторы в шесть баллов утром в четверг, 15 февраля. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее загруженными улицами являются Павловский тракт, где пробка растянулась на участке от кольцевого пересечения до улицы Целинной, проспект Ленина (пробка на участке от перекрестка с улицей Северо-Западной до площади Октября), а также на улице Советской Армии. На данных участках скорость движения авто не превышает 5-7 километров в час.
Отметим, что также заторы наблюдаются на перекрестках улица Попова — Павловский тракт, ул. Малахова — Эмилии Алексеевой, а также на отрезках улиц Кутузова, 42-й Краснознаменной бригады, проспекта Красноармейского и Змеиногорского тракта.
Также в городе произошло две аварии: одна на Павловском тракте, другая на улице Челюскинцев (недалеко от пересечения с улицей Анатолия).
Комментарии
Причины пробок в нашем почти семисоттысячном городе с великим количеством (штук 5-6) главных нагруженных улиц:
- снег (любой)
- дождь (любой)
- туман
- ветер
- солнце
- ветер
- день (это самая главная причина)
а если еще в комбинации хотя бы двух составляющих, так вообще поездец колом