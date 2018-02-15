Фото: sputnik.ru
Пикет против массовой вырубки леса рядом с Телецким озером прошел у резиденции полномочного представителя президента РФ Сергея Меняйло в Новосибирске. Жители Республики Алтай, приехавшие ради этого в столицу Сибирского федерального округа, считают, что на Алтае под видом мелиорации территории безнаказанно вырубаются ценные породы деревьев, пишет "Коммерсантъ-Сибирь". Акция прошла днем 13 февраля.
Отмечается, что участники акции оставили в приемной президента в Сибири обращение к полпреду Сергею Меняйло с просьбой создать вокруг побережья Телецкого озера буферную зону радиусом 100 километров, как на Байкале, где вырубка леса будет под запретом.
С плакатом "Спасите Телецкое озеро и лес Горного Алтая" вышел житель Турочакского района Республики Алтай Владимир Швецов. С ним приехали еще шесть членов инициативной группы из Турочакского и Чойского районов, где осенью прошлого года активно велась рубка леса.
Организаторы объясняют, что происходящее в республике грозит сильнейшей социальной напряженностью и экологической катастрофой. Более того, они опасаются, что после выборов президента 18 марта объемы вырубки леса только увеличатся.
Как сообщает "Тайга.инфо", ООО "Юйхэн" получило около 20 тысяч га сельхозземель в Чойском и Турочакском районах республики в аренду на 49 лет. Компания начала строить комплекс по деревообработке.
"Путин в прошлом году говорил, что нужно сохранять Байкал, Волгу и Телецкое озеро. А в это время в 30 км от Телецкого озера вырубают лес. Вырубают вековой лес вдоль трассы, вдоль побережья Бии", — заявила активистка Ольга Торучак.
"Юйхэн", по данным "Контур-Фокус", принадлежит Линь Хунюю. Компанию, зарегистрированную в Горно-Алтайске, возглавляет Марина Крахмалева. Кроме того, Хунюй значится учредителем лесосибирского ООО "Бохай", работающего в Красноярском крае. Компания выпускает пиломатериалы. Ее, в свою очередь, возглавляет бизнесмен Евгений Харченко, который руководит совместным российско-китайским предприятием "Силинь".
Комментарии
вот тебе и гарант
Всю страну распродали. Голосуйте за Путина...
А не экстремизм ли это, протестовать против безнаказанной вырубки ценных пород деревьев китайцами?
А почему у него только нива,и прицеп скиф то тогда? А нет-щяс ещё и хворь добавилась!
ЗАКОННО ! Законно - это когда они в полосатых пижамах высаживают саженцы! Вместе с управленческим коллективом принявшим решение!
молодцы алтайцы, а у нас скоро леса не останется