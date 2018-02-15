Фото: vk.com/barneos22
Столкновение трамвая и легкового автомобиля произошло утром в четверг, 15 февраля, в Барнауле.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Анатолия — Челюскинцев. Легковая и трамвай", — отметил автор заметки.
На фото видно, что легковушка получила весьма серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.
Комментарии
кулема на платце красила губы/смотрела в айфон ?
почему кулема?мб кулем?и не платц это однако
ну а так-то да..куда лезть на трамвайные пути?и под трамвай,такую махину...
обычная королка. где платц разглядели?