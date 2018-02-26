Весна на пороге, а значит, наступает время перемен и обновлений. Почему бы не начать со своего образа? И для этого есть отличная возможность – с 1 по 4 марта в салонах одежды Glance в Барнауле будет работать известный московский стилист Максим Махонько. Это уникальное событие для нашего города – знаток стиля и современных модных направлений поможет создать для милых девушек и женщин новый индивидуальный образ.
Максим Махонько работает над созданием имидж-образов для звезд российского шоу-бизнеса и известных политиков, сотрудничает с модным российским дизайнером Аленой Ахмадуллиной — совсем недавно они вместе работали на Неделе высокой моды в Париже. Потому шанс воспользоваться услугой стилиста такого уровня можно назвать действительно уникальным. Услуги известного стилиста — удовольствие дорогое, но их оплату берет на себя компания Glance. Вам остается только приобрести те вещи, в которые вы наверняка влюбитесь. Спешите меняться, сейчас для этого самое подходящее время!
Чтобы получить помощь стилиста, необходимо заранее записаться на встречу. Стилист Максим Махонько ждет вас:
- 1 и 4 марта в салоне Glance, ТРЦ "Огни", с 10 до 21 ч.
Запись по телефону 28-26-90 и в салоне.
- 2 и 3 марта в салоне Glance, ТЦ "Европа", с 10 до 22 ч.
Запись по телефону 22-95-71 и в салоне.
Отметим, Glance – это одежда от таких лучших российских дизайнеров, как Елена Попова, Соколова-Богородская, Вова Горшков, Александр Богданов и других. Она не имеет возрастных ограничений, условно сезонна, дизайнерски сдержанна и при этом многофункциональна. Бизнес-стиль, повседневная одежда, изысканные вечерние наряды, плащи, куртки, пальто, изящные аксессуары – все, что нужно для гармоничного модного образа.
Салон одежды Glance в Барнауле:
ТРЦ "Европа", ТРЦ "Огни"
1 этаж
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