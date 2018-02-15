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Тест: какой автомобиль вам подходит?

, ИА "Амител"
Узнайте, какой автомобиль идеально вам подходит, и получите шанс выиграть подарочные сертификаты в Автомаркет "Гараж"

Сегодня машина является не только средством передвижения. В ней неплохо и работается, и отдыхается. А для некоторых она является важным показателем социального статуса. Как правило, автомобиль отображает личность своего владельца. Об этом расскажет марка автомобиля, его назначение, внешний и внутренний вид. А какой автомобиль подойдет именно вам? Автомаркет "Гараж" и сайт Amic.ru решили помочь вам в выборе "железного коня". Кстати, три человека, которые пройдут наш тест 10-м, 30-м и 100-м, получат сертификаты в автомаркет. Поехали!

 

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ул. Солнечная Поляна, 26Д
Тел. +7 (3852) 223-291
Режим работы: 8:00 — 20:00 (ежедневно)
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.02.2018 09:46
- гость -

Сказали, что мне надо Приус покупать. Так-то!

0  0
15.02.2018 09:48
влад

Чушь а не тест, тем кто писал вопросы надо с тяжелых наркотиков отойти

0  0
15.02.2018 09:54
- гость -

Мне тоже Приус... В нем же не пошалить по нормальному.(

0  0
15.02.2018 09:57
- гость -

а почему не могу ввести почту!?

0  0
15.02.2018 10:02
Иsтина

Я даже имя ввести не смог

0  0
15.02.2018 10:03
- гость -

имя ввел, мобилку ввел. жду звонок с сообщением о выигрыше главного приза)

0  0
15.02.2018 10:04
- гость -

тест для Дэ...Билли. Такие тесты - это тупая реклама.

0  0
15.02.2018 10:05
- гость -

У меня все нормально вводится

0  0
15.02.2018 10:06
- гость -

Все нормально и входит и выходит. И фрикционные движения хорошо получаются.

Это девственники ввести не могут.)

0  0
15.02.2018 10:08
Иsтина

Несколько вопросов без моих ответов...
Например машину использую для того чтоб выезжать из города подальше для отдыха, а слушать предпочитаю метал и так далее ...
Короче лажовый тест

0  0
15.02.2018 10:12
- гость -

Вы реально серьезно относитесь к таким тестам? Это же обычная "развлекаловка" так на работе время быстрее проходит

0  0
15.02.2018 10:14
Витёк

Ха! и мне примус, видимо других вариантов нет

0  0
15.02.2018 10:16
:)

Придётся ездить на Приусе...

0  0
15.02.2018 10:20
Иsтина

мне одному ниссан xtrail ???

0  0
15.02.2018 10:20
- гость -

А мне очень подходит 570 -й Лексус, но выпал приус. Спасибо конечно,но я в него не влезу.

0  0
15.02.2018 10:20
Nic

Хм, приус... Ща скину тест приусоводу, пусть порадуется за себя.

0  0
15.02.2018 10:25
Иван Тычёблин

И нафиг мне Приус???? Я им ответил, что не отказался бы от новой модели любого внедорожника...., а мне - Приус.....

0  0
15.02.2018 10:27
- гость -

мне одному ниссан xtrail ???
и мне тоже выпал ... куда приходить за Ниссаном?

0  0
15.02.2018 10:28
- гость -


15.02.2018 10:25
Иван Тычёблин


халявщикам приус. радуйся, что не марч или витц

0  0
15.02.2018 10:30
Геноцид Эклеров

мне выпал Х-трейл... мдя...
купил Ниссан - ..ся сам)

0  0
15.02.2018 10:32
- гость -

Я им ответил, что не отказался бы от новой модели любого внедорожника...., а мне - Приус.....
.
отставить спорить! мало ли что вы хотите берите и езжайте себе

0  0
15.02.2018 10:36
- гость -

нормальная машина приус.
чего стоните?
просто не ездили на нем.
динамика на старте как у 200лс
бензин нюхает

p.s. имя или номер телефона не дает вводить

0  0
15.02.2018 10:37
- гость -


15.02.2018 10:36
p.s. имя или номер телефона не дает вводить

точнее телефон или емыл не дает вводить, курсор мигает, символы не вводятся

0  0
15.02.2018 10:37
- гость -

p.s. имя или номер телефона не дает вводить а мы уже все выиграли

0  0
15.02.2018 10:42
- гость -

балиин теперь в яндекс деректе везде икстраеры вылазят

0  0
15.02.2018 10:47
наталка

Nissan Xtrail

0  0
15.02.2018 11:22
ПлохойХорошийЗлой

Я сначала было задумался, ну почему такие убогие вопросы, а потом понял, что в Гараже на мою машину можно купить разве что омывайку, и то надо еще посмотреть, чем они там торгуют ))))

Хотя, смотря правде в глаза, в целом тренд определили правильно....

З.ы. из-за Зенита за тест "1". Так бы 2 поставил. Был-бы Спартак - получили бы тройку ))) (Ну это был бы единственный ответ в тесте, на который я ответил однозначно )))

0  0
15.02.2018 11:49
- гость -

Не нужен мне приус!!!!

0  0
15.02.2018 11:49
Геноцид Эклеров

15.02.2018 11:22
ПлохойХорошийЗлой

а это ты со зла, мясной, со зла)
вот увидишь как твоя промкооперация подорвет здоровье в ЛЕ)

0  0
15.02.2018 11:54
- гость -

Не нужен мне приус!!!! отдайте мне тогда

0  0
15.02.2018 12:00
- гость -

15.02.2018 11:54
- гость -
У меня его и нет. есть ниссан. Хотите? 600 тыс- и он ваш

0  0
15.02.2018 12:13
гость

хых, мы, походу, все латентные приусоводы...

0  0
15.02.2018 12:22
- гость -

Велосипед посоветовали

0  0
15.02.2018 12:23
- гость -

есть ниссан. Хотите? 600 тыс- и он ваш у меня есть кия ну за так я бы взяла в дар
.
там а тесте всего 2 машины ниссан и приус хих

0  0
15.02.2018 12:24
- гость -

трехколесный велик?

0  0
15.02.2018 12:25
Аннушка

Subaru Impreza WRX, н-да, не самый интересный автомобиль, да простят меня субароводы.

0  0
15.02.2018 12:37
:)


15.02.2018 10:47
наталка

Nissan Xtrail
_____________
Ну ты хитрила!

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