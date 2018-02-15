Тест: какой автомобиль вам подходит?

Сегодня машина является не только средством передвижения. В ней неплохо и работается, и отдыхается. А для некоторых она является важным показателем социального статуса. Как правило, автомобиль отображает личность своего владельца. Об этом расскажет марка автомобиля, его назначение, внешний и внутренний вид. А какой автомобиль подойдет именно вам? Автомаркет "Гараж" и сайт Amic.ru решили помочь вам в выборе "железного коня". Кстати, три человека, которые пройдут наш тест 10-м, 30-м и 100-м, получат сертификаты в автомаркет. Поехали!
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Тел. +7 (3852) 555-146
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Тел. +7 (3852) 223-291
Режим работы: 8:00 — 20:00 (ежедневно)
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Комментарии
Сказали, что мне надо Приус покупать. Так-то!
Чушь а не тест, тем кто писал вопросы надо с тяжелых наркотиков отойти
Мне тоже Приус... В нем же не пошалить по нормальному.(
а почему не могу ввести почту!?
Я даже имя ввести не смог
имя ввел, мобилку ввел. жду звонок с сообщением о выигрыше главного приза)
тест для Дэ...Билли. Такие тесты - это тупая реклама.
У меня все нормально вводится
Все нормально и входит и выходит. И фрикционные движения хорошо получаются.
Это девственники ввести не могут.)
Несколько вопросов без моих ответов...
Например машину использую для того чтоб выезжать из города подальше для отдыха, а слушать предпочитаю метал и так далее ...
Короче лажовый тест
Вы реально серьезно относитесь к таким тестам? Это же обычная "развлекаловка" так на работе время быстрее проходит
Ха! и мне примус, видимо других вариантов нет
Придётся ездить на Приусе...
мне одному ниссан xtrail ???
А мне очень подходит 570 -й Лексус, но выпал приус. Спасибо конечно,но я в него не влезу.
Хм, приус... Ща скину тест приусоводу, пусть порадуется за себя.
И нафиг мне Приус???? Я им ответил, что не отказался бы от новой модели любого внедорожника...., а мне - Приус.....
мне одному ниссан xtrail ???
и мне тоже выпал ... куда приходить за Ниссаном?
15.02.2018 10:25
Иван Тычёблин
халявщикам приус. радуйся, что не марч или витц
мне выпал Х-трейл... мдя...
купил Ниссан - ..ся сам)
Я им ответил, что не отказался бы от новой модели любого внедорожника...., а мне - Приус.....
.
отставить спорить! мало ли что вы хотите берите и езжайте себе
нормальная машина приус.
чего стоните?
просто не ездили на нем.
динамика на старте как у 200лс
бензин нюхает
p.s. имя или номер телефона не дает вводить
15.02.2018 10:36
p.s. имя или номер телефона не дает вводить
точнее телефон или емыл не дает вводить, курсор мигает, символы не вводятся
p.s. имя или номер телефона не дает вводить а мы уже все выиграли
балиин теперь в яндекс деректе везде икстраеры вылазят
Nissan Xtrail
Я сначала было задумался, ну почему такие убогие вопросы, а потом понял, что в Гараже на мою машину можно купить разве что омывайку, и то надо еще посмотреть, чем они там торгуют ))))
Хотя, смотря правде в глаза, в целом тренд определили правильно....
З.ы. из-за Зенита за тест "1". Так бы 2 поставил. Был-бы Спартак - получили бы тройку ))) (Ну это был бы единственный ответ в тесте, на который я ответил однозначно )))
Не нужен мне приус!!!!
15.02.2018 11:22
ПлохойХорошийЗлой
а это ты со зла, мясной, со зла)
вот увидишь как твоя промкооперация подорвет здоровье в ЛЕ)
Не нужен мне приус!!!! отдайте мне тогда
15.02.2018 11:54
- гость -
У меня его и нет. есть ниссан. Хотите? 600 тыс- и он ваш
хых, мы, походу, все латентные приусоводы...
Велосипед посоветовали
есть ниссан. Хотите? 600 тыс- и он ваш у меня есть кия ну за так я бы взяла в дар
.
там а тесте всего 2 машины ниссан и приус хих
трехколесный велик?
Subaru Impreza WRX, н-да, не самый интересный автомобиль, да простят меня субароводы.
15.02.2018 10:47
наталка
Nissan Xtrail
_____________
Ну ты хитрила!